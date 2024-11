"BOJIM SE DA NEĆE IĆI TAKO!" Savo Milošević posle kiksa Partizana: Ako neko očekuje spektakularan fudbal....

Partizan i Napredak odigrali su meč 16. kola Superlige Srbije u fudbalu, a trener crno-belih Savo Milošević nije imao razloga za zadovoljstvo.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Po završetku te utakmice, Milošević je ovako prokomentarisao njen tok i epilog, kao i činjenicu da ekipa ne može da računa na povređene Zahida i Đorđa Jovanovića:

- Ostali smo bez dva igrača. Sigurno da je to uticalo delom (na rezultat)... To je to. Imamo šta imamo. Biće ovakve utakmice do kraja. Ako neko očekuje spektakularan fudbal i da sve bude lagano, bojim se da to neće ići tako. Stalno to ponavljam. Mi smo uspeli dosta nekih utakmica da dobijemo protiv teških rivala, ali, objektivno, mi ne možemo nikog dobiti lagano. E, sad bez ova dva igrača to će biti još teže. Na to moramo biti spremni, i ići od utakmice do utakmice - istakao je Milošević u izjavu za TV Arena sport.

Tabela Superlige Srbije u fudbalu

Posle remija crno-belih i Kruševljana, na vrhu superligaške tabele je stanje sledeće:

Crvena zvezda vodi sa 40 bodova, druga je Mladost (uz dva meča više) sa 29, a treći Partizan sa 28. Toliko je sakupio i OFK Beograd, ali je poput Lučanaca, i on odigrao dve utakmice više od "večitih". Napredak je 12. sa 17 bodova.

