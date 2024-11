PIKSI KONAČNO OTKRIO! Evo zbog čega Sergej Milinković Savić ne igra za reprezentaciju Srbije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se medijima iz Stare Pazove.

FOTO: AP/Tanjug

KRAJ! Piksi: Novembar je mesec istine

- Novembar je mesec istine i to će odrediti našu poziciju. Verujem da možemo do cilja i da možemo do rezultata koji nam odgovara i koji će nas učiniti srećnim i ponosnim. Ne volim kada su nam igrači povređeni, ali šta da radimo. Čak i protiv Španije i Katara nas prate te gluposti, ali, znam da je nedostatak Mitrovića i Vlahovića u septembru bio problem, a Jović je bio pod znakom pitanja jer je osetio bol u leđima i bilo je pitanje da li će moći. On je pod lekovima igrao protiv Španije i ja to mnogo cenim. Neko će pitati što ga zovem ako ne igra u Milanu, eto čisto da znate, ja neke stvari poštujem i cenim i žrtvovao se iako nije morao i mogao je da otkaže bez problema. Pokazao je karakter, solidarnost, pomogao ekipi u teškoj utakmici sa Španijom. Videćemo sada u kakvom je stanju. Spremamo se, igrači dolaze, svi i videćemo šta i kako dalje i moramo da budemo spremni na borbu i da damo maksimum da bismo ostvarili rezultat koji želimo.

FOTO: Profimedia

Upitan o promenama u FK Partizan i utakmici Zvezde u LŠ:

- Bio sam na utakmici Partizana i Čukaričkog. Odlična utakmica, lepo vreme. To je važno. Lepa fudbalska predstava i to je stvar kluba i njihovih odluka. Ima puno posla, sigurno, a kako će i šta će ne ulazim u to. Mogu reći da su dosta srećno dobili utakmicu jer je Čukarički mnogo dobro odigrao, a za mene neutralnog je bilo odlično. To su klupske stvari, ne mešam se u to i sve najbolje svima. Zvezda? Šta? Uspela je da da dva gola što ni Real ni Bajern nisu mogli. Šalim se malo, ne bih to mnogo komentarisao i jedna lepa fudbalska predstava, dobra atmosfera i razlika u kvalitetu je evidentna i to je to.

Lazar Samardžić?





Foto: FSS

Smanjenje domaće lige na 12 klubova?

- Radi se o mladom igraču čiju odluku da igra za Srbiju poštujemo. Očekuje se dosta od njega, ja sam realan i više očekujem. Biće bolji iz utakmice u utakmicu, treba mu samopouzdanje, kontinuitet, treba mu to. Tadić je završio karijeru i on je taj koji igra levom nogom, treba da bude plejmejker. On mora da se dokazuje. Odigrao je protiv Španije dobro i protiv Švajcarske isto tako. Imao je dobre momente, nećemo reći da nije, a slažem se da mora veća odgovornost da se uzme, da se bude bezobrazniji u pozitivnom smislu.





O Pavlu Vagiću i Bajčetiću

- Pratimo sve, znamo za njega. Komentarisati novinske napise, šta da kažemo. Koliko znam, on nije igrao za Švedsku i nije debitovao, a ima 24 godine.

- Bajčetića ne bih, takođe, da komentarišem. Znate moj stav. Razgovarali smo, pričali... Španci vrše pritisak... Bilo je slučajeva sa igračima koji su u Švajcarskoj pa je Srbija iskorišćena u smislu da oni debituju, iako smo im na stolu dali ponudu da igraju za nas. Videćemo šta će budućnost pokazati. Šta god da bude, to će biti njegova profesionalna odluka.

Foto: Privatna arhiva

Sergej je imao dosta neprijatnosti posle EURO 2024

- Sergej je imao dosta neprijatnosti posle EP, ali to nisu stvari zbog kojih treba da se predaš. Doći će on na svoje, ali to je verovatno u martu. Najbolje je njega da pitate, ako želi da vam odgovori. Pokušao sam, naravno, da sam jednom razgovarao, pa ajde, ali tri puta sam razgovarao u razmacima od 5-6 dana. Ne treba nikog na silu terati na tako nešto.

Problemi sa kartonima, ali povrede baš bole

- Šteta za Pavlovića i Erakovića, pokazali su da su sjajni igrači u Ligi nacija. Moramo da prihvatimo tu činjenicu da neće igrati protiv Švajcarske, ali konkurišu za mesto protiv Danske - rekao je Piksi i dodao da ne može Srbija nikada bez problema, da ih uvek ima od kada je selektor.

- Hoćemo li menjati formaciju? Mora da se razmisli, i to je pitanje - rekao je Piksi i našalio se da kod njega "neko može da se povredi i u avionu".

Slučaj Baždar

- To je njegova odluka u koju neću da se mešam. Želim mu svaku sreću u reprezentaciji BiH.

Youtube / FSS

Piksi se ne plaši Ciriha

- Ovo je mesec istine za nas, očekivali smo da ćemo biti u ovoj situaciji. Atmosfera kao atmosfera, i Švajcarci su takođe pod moranjem, ni njima ne znači nerešen ishod. Ne plašim se niti razmišljam o atmosferi. Očekujem da teren bude dobar. Atmosfera kakva god da je, biće i naših navijača, mi imamo obavezu da odigramo na najviše nivou - rekao je Piksi.

O Milinković-Savićima, Vlahoviću...

- Vlahović je na spisku, on dolazi i to je dobra stvar. Bili smo strpljivi kada je on u pitanju i to je to. Što se braće Milinković-Savić tiče. Sa Sergejem sam obavio mnogo razgovora i rečeno mu je da nam je potreban, ali u tim razgovorima ima problem da on ima psihološku blokadu i mora proći vreme da se skoncentriše, odazvaće se iako ne znam kada, ali za sada ne. Tri puta smo razgovarali. Što se Vanje tiče, on brani za Torino i čudno je da se žali na povredu, ali ja poštujem njegovo mišljenje i stav i koliko znam ima terapije u toku nedelje, a onda kada dođe vikend on brani i tako ukrug već mesec ili dva. Kostić je nedavno krenuo da igra, a svi igrači koji su sa našim pasošem su reprezentativci potencijalni i iako nisu sada tu, ne znači da neće biti. Oko Sergeja, biće spekulacija da li je ljut ili to. On mi je ponovio u ta tri razgovora da nije problem reprezentacija ni selektor ni bilo šta što može da dovede do spekulacija, već se on oseća tako i psihički nije spreman.

FOTO: Tanjug/AP Tekst potpisa

Povrede osakatile Srbiju

- Mi očigledno imamo probleme sa povredama u Ligi nacija. Govorim o igračima koji su bili na širem spisku i nisu tu. To je golman Rajković koji je imao ukleštenje desnog kuka i to ga muči duže vreme. Birmančević ima povredu levog primicača, pauziraće i do šest nedelja. Tu je i Ivan Ilić koji je počeo pre dva dana meč sa Juventusom, ali ima povredu lože. Dobili smo izveštaj odmah posle meča i nije trebalo da dolazi na dodatne preglede. Sa druge strane i Jović je pod znakom pitanja, ali dolazi i videćemo kako je. Grujić je pod znakom pitanja jer ima problem sa Ahilovom tetivom i radite dodatne preglede. Sinoć se javio i Mladenović koji je osetio Ahilovu tetivu, u razgovoru sa našim medicinskim timom napravićemo analizu - rekao je Piksi.

FOTO: Tanjug/AP

Počela je konferencija



Pre mesec dana je Piksi rekao da će za ove dve poslednje utakmice Ligi nacija na raspolaganju biti igrači koji ranije nisu igrali poput Vlahovića i Sergeja. Dušan je tu, a Milinković-Savić nije.

Uoči konferencije za medije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obraća se medijima iz Stare Pazove.

Tačno u 11 časova, Piksi će odgovarati na pitanja novinara povodom predstojećih utakmica sa Švajcarskom (15. novembar) u Cirihu i Danskom (18. novembar) u Leskovcu.

Srbija se posle četiri odigrana meča nalazi na trećem mestu Grupe 4, Lige A. Orlovi su upisali remi i poraz od Španije, poraz od Danske, kao i pobedu nad Švajcarskom na domaćem terenu.

Piksi je nedavno objavio konačan spisak igrača na koje će računati za naredne mečeve u Ligi nacija, a na njemu se nalaze:

GOLMANI: Đorđe Petrović (Strazbur), Aleksandar Jovanović (Partizan), Veljko Ilić (TSC).

ODBRANA: Nikola Milenković (Notingem Forest), Srđan Babić (Spartak Moskva), Strahinja Pavlović (Milan), Jan Karlo Simić (Anderleht), Miloš Veljković (Verder), Nemanja Stojić (Makabi TA), Strahinja Eraković (Zenit).

SREDNjI RED: Aleksa Terzić (RB Salcburg), Kosta Nedeljković (Aston Vila), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (Porto), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Saša Zdjelar (CSKA Moskva), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Andrija Maksimović (Crvena zvezda), Filip Mladenović (Panatinaikos), Nemanja Gudelj (Sevilja), Mirko Topić (Famalikao).

NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al Hilal), Luka Jović (Milan), Mihailo Ivanovć (Milvol), Mihajlo Cvetković (Čukarički), Dušan Vlahović (Juventus).

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.