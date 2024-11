"ZVEZDA? DOBAR TIM, VOLI DA..." Trener Barselone Hansi Flik na Marakani: O pojedinim momcima ćemo morati da vodimo računa!

Fudbaleri Crvene zvezde i Barselone u sredu od 21 čas na beogradskoj Marakani igraju meč četvrtog kola Lige šampiona, a dan ranije je trener katalonske ekipe Hansi Flik izašao pred novinare na stadionu "Rajko Mitić".

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/

- U ovom novom sistemu Lige šampiona svaka pobeda je važna. Znamo da će sutra biti težak meč, Zvezda je dobar tim, voli da igra fudbal. Domaćini imaju brze napadače i moraćemo da vodimo računa o tome. Naravno, naš cilj je da pobedimo. Naša ideja je da igramo dobar fudbal i deluje nam da smo jako povezani sa svakim delom terena, takođe radimo na odbrani i napadu. Jako je bitno da radimo na tome. Moramo da budemo u posedu, da pobedimo.

Šta očekuje od svojih momaka u sutrašnjem duelu u Beogradu?

- Svi znaju koliko je važno pobediti u Ligi šampiona. Naš cilj je da budemo među najboljih osam. Uvek razmišljamo pozitivno i siguran sam da ćemo sutra igrati drugačije u poređenju na drugo poluvreme protiv Espanjola. Ne želim ništa da poredim sa prošlošću, sada želimo da budemo uspešniji u Ligi šampiona. Sutra je jedan dobar dan da postignemo to, to je naš fokus.

Hansi Flik, trener Barselone, na Marakani pred meč sa Crvenom zvezdom / FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/

Da li je iznenađen time što su se igrači vrlo brzo privikli na njegov rad?

- Pre nego što sam došao, analizirao sam tim, analizirao igrače i shvatio da su igrači od sjajnog kvaliteta. Takođe sam shvatio da ako želim da implementiram novu filozofiju, onda igrači moraju da se osećaju dobro. Mislim da smo to postigli, rezultati sam nam pomogli u tome. Početak je bio odličan i mislim da im se jako dopada ovaj stil. Ali, naravno, postoji još stvari koje možemo da poboljšamo.

O golmanima – Šćesni i Penja?

- Šćesni je sa nama dva meseca, dobar je dečko, odlično se uklopio. Odličan je golman, svaki tim bi bio srećan da igrača kao što je on. Ako nam bude potreban, biće spreman. To nam je cilj, da imamo jednog igrača kao što je on koji će nam dati stabilnost i on radi odlično svoj posao.

Da li smatra da Barsa može do titule Lige šampiona?

- Mislim da moramo da uradimo mnogo da bismo to postigli, takođe znam da ima još sjajnih timova koji žele da osvoje Ligu šampiona. Na kraju dana, prvo treba da se potrudimo, a posle da razgovaramo o tome. Nastavićemo da radimo, da se trudimo i bićemo fokusirani na ono što želimo da postignemo.

Da li razmišlja o bodovima, koliko je potrebno za plasman među osam najboljih?

- Ne, ne, ne znamo to. Kao što sam rekao, jako je bitno sada da pobedimo, i nakon meča sa Minhenom mnogo toga se promenilo. Ne znam koji smo na tabeli, ali za mene je bitno da ovih mečeva završimo uspešno. Možda nećemo biti prvi, ali bi bilo sjajno da budemo u osam, to je naš cilj.

Hansi Flik, trener Barselone, na Marakani pred meč sa Crvenom zvezdom / FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ/

Fermin je rekao da je glavni adut Barselone upravo Hansi Flik. Šta on kaže na to?

- Imam sjajan tim, i kao što sam rekao, oni zaista rade fenomenalan posao. Imamo nove članove tima i to je još jedan razlog zašto ovako dobro radimo. Moji pomoćni treneri rade odličan posao, ali fudbaleri obavljaju fantastičan posao. Uživanje je gledati ih. Kada im tražimo nešto, oni to ispune odmah, sa zadovoljstvo. Fenomenalno je trenirati ovaj tim. Svi zajedno, kao tim, ali takođe i van terena mora da postoji to jedinstvo - zaključio je Flik.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.