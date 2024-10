REAL MADRID HOĆE FRANCUSKOG REPREZENTATIVCA: Fudbaler Arsenala na meti "kraljeva"

Fudbalski klub Real Madrid zainteresovan je za igrača Arsenala i francuskog reprezentativca Vilijama Salibu.

Foto: EPA-EFE/DANIEL HAMBURY

Vilijam Saliba (23) je igračku karijeru počeo u Sent Etjenu, a član je Arsenala od 2019. godine. On je potom igrao na pozajmicama u Sent Etjenu, Nici i Olimpiku iz Marselja. Francuski fudbaler je ove sezone odigrao devet utakmica za Arsenal.

On ima ugovor sa londonskim klubom do 30. juna 2027. godine, a Transfermarkt procenjuje da Saliba vredi 80 miliona evra.

Francuski mediji navode da Real planira da na kraju sezone angažuje Salibu, a pregovori dva kluba bi trebali da počnu početkom naredne godine. Za reprezentaciju Francuske nastupio je na 23 meča.

BONUS VIDEO Novosti na stadionu Đuzepe Meaca dan pred meč Lige šampiona Inter - Zvezda

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.