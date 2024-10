KAKVA UTAKMICA U FIRENCI: Fiorentina i Milan odigrali neverovatan meč u Seriji A (VIDEO)

FIORENTINA i Milan odigrali su neverovatnu utakmicu u 7. kolu Serije A na stadionu "Artemio Franki". "Ljubičasti" su se na kraju radovali, pošto su pobedili sa 2:1.

Foto: EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

Na ovom meču viđena su tri penala, ali zanimljivo nijedan nije realizovan. Najpre je Majk Manjan zaustavio udarac Moizea Kina sa bele tačke u 22. minutu.

Nije to mnogo uzdrmalo domaćina. Igrao se 35. minut kad je Jasin Adli doveo "violu" do vođstva. On je sjajno šutirao iskosa se leve strane i francuski golman u toj situaciji nije mogao ništa da uradi.

Gosti su mogli da poravnaju rezultat u najboljem mogućem trenutku. No, U samom finišu prvog poluvremena David de Hea je odbranio šut Tea Ernandeza sa 11 metara, pa se na odmor otišlo sa minimalnom prednošću Fiorentine.

"Rosoneri" su u 56. minutu imali novu priliku da dođu do izjednačenja. Ovoga puta loptu je na belu tačku namestio Tami Abraham, a ponovo se sjajnom intervencijom istakao bivši golman Mančester junajteda. Španac je tako postao prvi golman koji je posle osam i po godina odbranio dva penala na jendoj utakmici Serije A.

JUNAK David de Hea odbranio dva penala/Foto: EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

Ipak, Milan je samo četiri minuta kasnije uspeo da konačno postigne gol. Kristijan Pulišić je odlično ispratio centrašut Ernandeza i iskosa sa desne strane pogodio dalji ugao gola domaćeg tima.

Nije primljen pogodak uzdrmao Fiorentinu. U 73. minutu De Hea je poslao dugu loptu, ona je došla do Kina i potom se odbila do Alberta Gudmundsona koji je sjajnim udarcem matirao Manjana.

Jedino vredno pomena do kraja utakmice je bilo to što je trener "viole" Rafaele Paladino zaradio direktan crveni karton zbog protesta.

Fiorentina se nakon ove pobede nalazi na 11. mestu Serije A sa 10 bodova, Milan je na šestoj poziciji sa 11.

BONUS VIDEO: Novosti na stadionu Đuzepe Meaca dan pred meč Lige šampiona Inter - Zvezda

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.