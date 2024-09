"SERGEJ I MITROVIĆ NAM NISU POTREBNI" Poznati fudbalski stručnjak podigao veliku buru izjavom nakon poraza od Danske

Nekadašnji fudbaler, a sada menadžer Zoran Stojandinović analizirao je utakmicu Srbije i Danske koju su "orlovi" izgubili rezultatom 2:0.

FOTO: AP

Gostujući na Arena sport televiziji podigao je buru svojim izjavama.

- Svežina? Isto smo sveži koliko i oni, ali meni je nešto drugo zaparalo uši. Ako smo odigrali dobro protiv Španaca i hvalili smo igru ove ekipe, i nisu nam nedostajali oni koji nisu došli, sad odjednom već vidim u njegovoj izjavi da nismo kompletni. Hajde da se odlučimo, jesmo li kompletni, ili nismo kompletni? Videćemo valjda u oktobru.. - rekao je Stojadinović i dodao:

- Hajde da budemo iskreni prema sebi šta hoćemo i da ne lutamo mnogo. Kad se odigra dobro, onda je sve u redu, a kad se izgubi, onda je neko drugi kriv ili nismo kompletni, pa ću da pozivam ne znam koga. Ovako, bez strategije, ćemo da lutamo posle sveka utakmice. Po izjavi selektora, vrlo je jasan bio. Ne verujem da će da zove neke igrače iz naše lige. Rekao je da je imao kadrovskih problema, pa se podrazumeva da je mislio na igrače koji nisu došli. Možda to bude i dobro, ali hajde da odlučimo šta hoćemo - rekao je Stojadinović.

On je istakao da je prošlo vreme Aleksandra Mitrovića, te da je jedino Dušan Vlahović od napadača dobrodošao nazad u tim.

- Pričam bez ustezanja i ne menjam se pre početka i posle završetka meča, jer to je malo degutantno postalo. Ja bih Vlahovića uvek zvao, ovi ostali mi ne nedostaju. Mislim čak i da je atmosfera bila narušena dovođenjem tih igrača. Da me neko pogrešno ne razume, Mitrovića sam mnogo cenio kao igrača. On je bio igrač broj jedan, ali došao je momenat kada to više nije to. To više nije Mitrović koji je bio. Malo su ga i godine stegle, par klograma više, liga u kojoj igra... Dakle, meni jedino je Vlahović kome bih uvek rekao "gospodine, izvoli, dobro si došao" - jasan je fudbalski stručnjak.

Potom je prešao na Sergeja Milinkovića Savića.

- Volim i njega kao igrača, ali prošlo je i njegovo, pretrčavaju ga igrači, nije više ni ta želja, novac je učinio svoje. Nismo mi mentalitet Argentinca koji gine za svoju zemlju. Mi smo bili i ostali Balkanci i to je to. Kad dobiješ prvi novac, kupiš roleksa, kupiš auto i to se odražava i u igri. Kad dođeš u 30-31 godinu, ti više nemaš želju, uljuljkan si i misliš 'dobro, neka ginu neki drugi - zaključio je Stojadinović.

