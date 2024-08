SJAJAN POTEZ: Crvena zvezda sačuvala deo karata za revanš, evo kako doći do tih ulaznica za meč srpskog prvaka i Bode Glimta

Crvena zvezda i Bode Glimt odlučuju ko će od ta dva tima igrati Ligu šampiona, a ko Ligu Evrope, a domaćin je obradovao svoje pristalice jednim kratkim, a važnim saopštenjem.

Č. Vuković

"Naš klub obaveštava da je preostalo još malo karata za pomenuti duel, koje svi zainteresovani mogu obezbediti do početka meča.

Veliko interesovanje vlada za utakmicu sa norveškim timom. Marakana je gotovo rasprodata te pozivamo sve one koji do sada nisu obezbedili vrednu ulaznicu da to učine što pre.

Danas je u prodaju pušten i poslednji kontingent karata, a Zvezda je tim potezom pokazala da misli i na zvezdaše iz unutrašnjosti, te se procenjuje da će za njih biti karata na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić' do početka utakmice.

Dres je obavezan, vidimo se Marakani!", poručuju iz Zvezde.

Cene karata za ovaj meč su 1.200 dinara za severnu ili južnu tribinu, 2.200 za istočnu, a 2.600 za zapadnu. Ranije su prodate sve ulaznice za ložu "Siniša Mihajlović", a koštale su po 4.000 dinara.

Podsetimo, revanš utakmica Crvena zvezda - Bode Glimt igra se u sredu od 21 čas u Beogradu, a možete uživo da je pratite uz prenos na portalu "Novosti".

Norvežani su dobili prvi duel sa 2:1, a dok pobednik dvomeča ide u novu, reformisanu Ligu šampiona, onaj drugi takmac seli se u Ligu Evrope.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.