"NAMA ISTORIJA NE DOZVOLJAVA DA SE PLAŠIMO!" Vladan Milojević pred Zvezda - Bode: Nije lako, ali hajde da ispunimo snove!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević govorio je na konferenciji za medije, pred revanš meč Lige šampiona protiv ekipe Bode glimta.

Na samom početku najavio je susret Milojević.

- Očekuje nas drugo poluvreme na našem stadionu, a svi znate koji je rezultat bio u prvom meču. Ulog je ogroman, a to je ulazak u Ligu šampiona. U prvoj utakmici je Bode bio bolji, a kao što sam rekao posle te utakmice zabršeno je samo prvo poluvreme. Za ovo vreme smo se oporavili i neki igrači su se fizički podigli do sada. Igramo protiv dobre ekipe, mada u ovom plej-ofu nema loših ekipa. Bode je sjajna ekipa, koja ima dobar sistem i igrače. Ostalo je još 24 sata, ostaje da se dobro spremimo, neki igrači imaju probleme, ali se nadam da nije ništa strašno. Videćemo sutra u kom ćemo sastavu igrati. Mi treba da se borimo, da damo sve od sebe i da uradimo sve da uđemo u grupnu fazu Lige šampiona. Koliko sam obevašten, biće skoro pun stadion i to nam je jako važno - rekao je Milojević na početku konferencije.

Dodao je da Bode ima sjajan sistem.

- Ja sam prošli put rekao, ja sam najodogovoriniji oko svega što se dešava. Mi igramo protiv jedne ekipe, koja ima istog trenera od 2017. oni konstatno dižu nivo igre, imaju sistem sjajan, koji je došao do toga da prikazuju to što prikazuju. Kao što smo rekli mi još nismo na maksimumu, imamo novih igrača, nisu se svi još implementirali. Mi znamo kako Bode može da igra, oni imaju svoje vrline i mane, a na nama je da neutrališemo vrline i nađemo mane. Imamo plan, a nadamo se da ćemo moći da to sporvedemo u delo.

Na pitanje o tome da li je bolja Liga šampiona ili Liga Evrope Milojević je bio vrlo direktan.

- Ja nemam komentar na to. Odavno sam rekao, svako ima pravo na svoj stav. Mi razmišljamo samo o sutrašnjoj utakmici, a ja sam više puta rekao da je igrati Ligu šampiona ogroman ulog. Jeste plej-of privilegija jer imate garantovanu Evropu, ali razmišljamo samo o sutrašnjoj utakmici. Razmišljamo o našem stadionu, navijačima, da damo sve od sebe i neka bude po Božijoj volji.

Na pitanje o Glazeru nije hteo da govori.

- Ostaviću za sutra tu informaciju.

Nije hteo da komentariše da li je Bode atraktivan ili ne, ali je istakao da Crvena zvezda ima obavezu da ide na pobedu protiv svakog protivnika.

- Ja se bavim ovim poslom od kako znam za sebe. Mislim da je u ovomn trenutku drugačija situacija. Nikad nisam ni za jedan klub rekao bilo šta, ne volim prognoze. Sve su ekipe jako dobre. Nekada je možda bilo drugačije, sada svugde na planeti igra dobar fudbal. Nema loših ekipa svi igraju fudbal. Možda možete da dobijete nešto atkraktivnijeg protivnika, ali nema slabijih. Mi smo Crvena zvezda, nama istorija ne dozvoljava da se plašimo, Tpo je nešto što ću prvo igračima reći. Mi moramo da ispunimo naših porodica, naših navijača, našeg grada, naše zemlje. Sad videćemo da li će mo uspeti ili nećemo.

Pohvalio je navijače i istakao da će i igrači Bodea imati priliku da se uvere kakva je atmosfera na stadionu "Rajko Mitić".

- Šta reći o navijačima. Mislim da su naši navijači šampioni Evrope. Svaki put su oni ti koji prirede nešto spektakularno. Verujem da će tako biti i sutra. Ponosni smo što imamo takve navijače. Sve ekipe koje su ovde igrale, su pričali o tome kakva je atmosfera i kakvi su navijači.

Dodao je i da su vežbali penale.

- Jedan deo igre, u svakom slučaju su jedanaesterci. Vežbali smo, ali to radimo svaki put posle treninga.

Ponovo je istakao koliko je Bode velika ekipa, odnosno istakao da su Norvežani u sjajnoj formi.

- Jedna ekipa koja je u dobrom momentumu, u piku. Trenutno su u jako dobroj formi, kao što sam već rekao. Mi mamo prostora da napredujemo još, imamo nvoih igrača, trudimo se radimo, videćemo. Što se Bodea tiče, ne znam da li će nešto menjati, ali oni su sjajna ekipa.

Komentarisao je i odlaganje mečeva u Superligi Srbije.

- I u prošlosti je Zvezda odlagala. Nije to samo kod Zvezde, odlagali su i drugi. Hteli smo malo više vremena da se pripremimo za ovaj najvažniji meč. Ja nisam lično toliko za to, ali smo iskoristili pravo da to uradimo, i značilo nam je.

Ostao je misteriozan na pitanje o startnih 11.

- Videćemo, sačekaću do sutra pa ćemo da vidimo.

Nije otkrivao detalje pripreme.

- Pripremali smo utakmicu kako smo smatrali da je najbolje. Ja sam dosta puta pričao, mi nemamo samo navijače mi imamo i protivnika, ali ne bi da se vraćam na tu utakmicu. To je sada iza nas i mislimo samo na sutrašnji meč.

Ponovio je Milojević da je potpuno drugačija situacija kada Zvezda igra pred svojim navijačima.

- Ja nisam nikada tražio izgovore. Ponavljam, to je iza nas. Mi sada igramu kući, mi smo domaćini. Daleko je bila utakmica, verujem da je bilo malo bliže, imali bi više navijača. Sada igramo u našoj kući, pred našim navijačima i verujem da će biti jedna dobra utakmica. Mislim da će se to odraziti, ali ajde da vidimo sutra utakmicu.

Na kraju je dodao da bi voleo da je imao više vremena.

- Voleo bih da sam imao više vremena, nažalost nisam. U Fudbalu je uvek potrebno vreme, mi ga nažalost, nemamo. Voleo bih da je drugačije ali nije.

Utakmica je na programu u sredu od 21 čas na stadionu Crvene zvezde.

