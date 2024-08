"IMAMO ČEMU DA SE NADAMO U BEOGRADU, SPREMIĆEMO SE": Vladan Milojević posle poraza Zvezde u Norveškoj

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su večeras od norveškog Bode Glimta rezultatom 2:1 u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvzeda/Nikola Mitić

Golove su postigli Oden Bjertfut u 52. i Isak Mata u 62. minutu, a za Zvezdu "rezervista" Ognjen Mimović u 75. minutu.

Od samog početka bilo je jasno da je Zvezdin trener Vladan Milojević kao osnovni cilj postavio da se odbrani, a u napadu "šta se uradi - uradi".

Foto: EPA-EFE/Mats Torbergsen

Prvi utisci trenera Milojevića posle završene utakmice.

- Znate kako, igramo protiv ekipe koja želi tranziciju, želi trku. Jako dobro igraju na ovoj podlozi, videli ste kako kontrolišu loptu, to je fascinantno gledajući uživo. Imaju sistem, tamo gde smo hteli da im ne dopustimo igru, to smo doneklo uradili. Morali smo hrabrije kada smo imali loptu u nogama, ali nije lako kada imate pritisak. Oni igraju visoki pritisak fantastično. Možda se nismo najbolje snašli. Nije strašno kada se pogreši, ali dosta je dobro funkcionisalo sa izmenama. Ušli smo u trku sa njima, gde je bio veliki rizik. Dali smo gol, imali smo još par šansi. Ovo su takve utakmice, gde gledajući i skautirajući sve to. Interesantno je da su dali golove kako ih inače daju. Imamo drugo poluvreme u Beogradu, tako da uzdamo se u navijače da damo sve od sebe - rekao je Milojević.

Revanš meč je na programu na "Marakani" za osam dana.

- Rezultat kao rezultat je mnogo bolji 2:1 nego da je ostalo 2:0. Bode ima svoj način i stil igre i ništa se tu neće promeniti u Beogradu. Mislim da će biti otvorena utakmica, prsa u prsa. Igramo pred našim navijačima, daćemo sve od sebe. Ja čestitam mojim igračima prvo što su dali sve od sebe, to je jako bitno. Rekao sam da rastemo, meni Bode nije nepoznanica, mi smo nepoznanica – koliko možemo, šta možemo. Imamo osam dana, pripremićemo se - rekao je Milojević.

