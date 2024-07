NEVEROVATNA UTAKMICA U RUSIJI: Partizan pobedio Dinamo na Bratskom kupu! (FOTO)

FUDBALERI Partizana pobedili su Dinamo iz Moskve sa 3:2 nakon boljeg izvođenja penala na Bratskom kupu koji se igra u glavnom gradu Rusije. Na ovom turniru nastupaju još CSKA iz Moskve i OFK Beograd.

FOTO: FK Partizan

Trener crno-belih Aleksandar Stanojević odlučio je da ovu utakmicu počne sledećih 11 igrača: Jovanović – De Medina, Marković, Mujakić, Antić – Ariaga, Ovusu – Zahid, Goh, Kalulu – Saldanja.

Vredi pomenuti da ovaj turnir ima jedno zanimljivo pravilo. Naime, domaće ekipe, CSKA i Dinamo, imaće u starnoj postavi po jednu legendu kluba. Tako će turnir odigrati Zoran Tošić i Miloš Krasić, dok je u startnoj postavi Dinama bio Tanasijević koji je izašao posle samo pet minuta.

Moskovljani su bili bolji rival u prvom poluvremenu, imali su nekoliko veoma dobrih šansi, ali je Jovanović nastavio sa fantastičnim odbrana, što je radio cele prošle sezone.

Dinamo je mogao do vođstva i u finišu, no sjajan udarac Makarova sa 16 metara je zaustavila prečka.

Zapretio je i Partizan u par navrata, ali u dve situacije zamalo kratak ispred gola rivala ostao je najbolji strelac tima iz prošle sezone Mateus Saldanja.

Drugo poluvreme bilo je sa dosta slabijim intezitetom, što je čest slučaj kada su prijateljske utakmice u pitanju. Nije bilo mnogo pravih prilika. Ipak, jednu je u gol uspeo da pretvori Lepski u 76. minutu. Lopta se posle kornera odbila do njega, a on je šutirao iz okreta i pogodio same rašlje Jovanovićevog gola.

Crno-beli su najbolju šansu u drugom delu imali na početku kada je Alko Kalulu iskosa sa leve strane veoma loše šutirao.

Ono što može da brine Aleksandra Stanojevića i navijače je činjenica da je kapiten Svetozar Marković morao van igre zbog povrede na startu drugog dela. Njega je zamenio Aleksandar Filipović.

Od trenutka kad su primili pogodak Beograđani su krenuli agresivnije da ka golu rivala, imali nekoliko dobrih napada i ubacivanja, no problema za Moskvljane nije bilo. Dinamo je uspeo da postigne i drugi pogodak u 80. minutu. Lesovoj je izašao sam ispred Jovanovića, odlično je asistirao za Gruleva kome nije bilo teško da pošalje loptu u praznu mrežu.

Već u sledećem napadu gosti su smanjili na 2:1. Po desnoj strani je probio Ksander Severina, uposlio je Nemanju Nikolića koji je šutirao iz prve te tako savladao golmana domaćeg tima.

Uspeo je Partizan da izjednači u prvom minutu nadoknade. Odbrana Dinama je loše reagovala, potom i golman Kudravec koji nije uspeo da uhvati loptu, to je iskoristio Aleksandar Šćekić koji je lagano poslao loptu u praznu mrežu.

Klub iz Humske je bio bolji sa 11 metara. Precizni su bili Bibars Natho, Marko Živković, Nemanja Nikolić i Đorđe Jovanović, dok je Aleksandar Jovanović odbranio dva od četiri penala protivničkim fudbalerima.

Partizan naredni meč igra protiv CSKA iz Moskve (7. jul, 18.30), potom i Lokomotive iz Moskve (10. jul).

BONUS VIDEO: FRKA, ALI NE VELIKA: Manji požar u metro stanici kod koje su okupljeni srpski navijači u Minhenu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.