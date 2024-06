ZVEZDA SVE JAČA, MILOJEVIĆ ODUŠEVLJEN! Stigao organizator igre za Ligu šampiona, a evo kako stoje stvari i sa Nemanjom Radonjićem! (VIDEO)

FK Crvena zvezda je nedavno počeo da predstavlja pojačanja za novu sezonu i juriš ka Ligi šampiona, a danas je ekipa srpskog prvaka zvanično dobila novo pojačanje.

FOTO: M. Vukadinović

U prostorijama stadiona „Rajko Mitić” dvogodišnji ugovor sa opcijom produžetka na još jednu sezonu sa Zvezdom je parafirao Dalsio Gomeš, koji je zadužio dres sa brojem 22.

Organizator igre, rođen u Portugalu, reprezentativac je Gvineje Bisao, a predstavio ga je Zvezdin sportski direktor Mitar Mrkela.

- Dalsio dolazi iz kiparskog Apoela, a u karijeri je nastupao još u Portugalu i Grčkoj. U jednom periodu svoje karijere je sarađivao sa trenerom Milojevićem koji ga izuzetno ceni i koji je i predložio da ga dovedemo. Milojević smatra da se Dalsio fenomenalno uklapa u njegovu filozofiju igre i da će dati veliki doprinos našoj ekipi u narednim sezonama - počeo je Mrkela i odgovorio prisutnim novinarima kakva je situacija oko dolaska Nemanje Radonjića.



Dalsio Gomeš i Mitar Mrkela / FOTO: FK Crvena zvezda

- U više navrata sam isticao da je Radonjić odličan igrač. Dobro ga poznajemo i u stalnom smo kontaktu. Voleo bih da dođe u Zvezdu, da se vrati u svoj klub, ali ne zavisi baš sve od nas. Nadam se da će situacija dobro da se razvije i da će obući Zvezdin dres. To je želja i nas i velike armije Zvezdinih navijača - podvukao je Mrkela.





Dalsio je ovako izneo prve utiske:- Hvala upravi kluba na tome što su me doveli. Prvi utisci su sjajni, ovo je viši nivo igre za mene i ostvarenje sna mi je da budem deo ovako velikog kluba. Želim da igram Ligu šampiona sa Zvezdom i srećan sam što sam ovde. Srećan sam i što ponovo sarađujem sa trenerom Milojevićem koji mi je pomogao dosta u tome da napredujem kao igrač. Verujem da će sve biti dobro - počeo je Dalsio.Osvrnuo se i na sjajne navijače Crvene zvezde.- Čim sam potpisao, stiglo mi je preko hiljadu poruka na Instagramu od Zvezdinih navijača. Nikada to u životu nisam osetio i želim da im vratim ljubav kroz igre na terenu.Otkrio je i zbog čega broj 22.- Uzeo sam broj 22 jer je to dan mog rođenja, kao i moje ćerke.Ima bogato internacionalno iskustvo.- U Grčkoj sam igrao u manjim timovima, ali na Kipru sam igrao u ekipama koje pretenduju na titulu. Znam kakva je liga u Srbiji, neće biti nimalo lako, ali sam spreman za sve izazove.Polivalentan je igrač, a otkrio nam je i gde se na terenu najbolje oseća.- Milojević mi je uvek govorio da mogu svuda na terenu da igram, ali lično se najbolje osećam kao "osmica".Upoznat je Dalsio sa timom Zvezde, a otkrio i da poznaje Kangu.- Gledao sam neke Zvezdine utakmice, tako da znam šta me čeka. Interesantno je da sam za reprezentaciju igrao protiv Kange, koji je odličan igrač, mislim da smo sličan tip. Ne volim puno o sebi da pričam, hoću da se pokažem na terenu - zaključio je Dalsio.

Podsetimo, Zvezda je nedavno dovela još jednog igrača za vezni red, u pitanju je Luka Ilić, svojevremeno član crveno-belih, ali i Mančester sitija.

Dalsio Gomeš - biografija

Gomeš je rođen 22. maja 1996. godine u Almadi (Portugal).

Visok je 186 centimetara i karijeru je započeo u Belenensesu, a zatim je nastupao za Benfiku B. Reprezentativac Gvineje Bisao je 2017. godine promenio sredinu, kada je pozajmljen škotskom Rendžersu.

Usledio je period karijere koji je proveo u Grčkoj, prvo je nosio dres Panetolikosa, potom Jonikosa, a poslednji klub čije boje je branio je Apoel iz Nikozije. Dalsio se najbolje snalazi u ulozi centralnog veznog fudbalera, ali može da pokriva više pozicija na sredini terena.

