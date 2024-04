JEDVA DOLAZI SEBI: Olajinka ne može da veruje šta rade "delije"

Crvena zvezda će u sredu od 19 časova ugostiti novobeogradski IMT na stadionu “Rajko Mitić” u okviru 28. kola Superlige Srbije. Hitronogi dribler Piter Olanjinka ističe da se ekipa nalazi u dobroj formi, te veruje da će navijači prepoznati trenutak i još jednom napraviti prelep ambijent na Marakani.

- Iza nas je teška utakmica u Ivanjici, gde smo odigrali kao tim i stigli do rutinske pobede. Nije bilo lako igrati protiv disciplinovane ekipe, koja se pretežno branila. Međutim, presudila je naša želja i pojedinačni kvalitet igrača. Bitno je da smo nastavili sa dobrim partijama nakon reprezentativne pauze, jer znamo da nas očekuje zgusnut raspored u narednom periodu. Već za dva dana igramo protiv IMT-a na Marakani. Znamo da se radi o rivalu koji ima mladu ekipu i veoma ambicioznu, a u to smo se uverili na prethodnom međusobnom susretu. Ulazimo u zahtevan ritam do prelaska u plej-of deo prvenstva, a naš cilj je naravno da zadržimo prvo mesto i odbranimo duplu krunu - počeo je Olanjinka.



Navijači Crvene zvezde su ostavili snažan utisak na Nigerijca, koji ne krije ljubav prema "12. igraču".- Čuo sam za Zvezdino proleće, a onda sam se i lično uverio kako su navijači u ogromnom broju uz nas od početka drugog dela sezone. Prosto me uvek oduševe, naročito na derbiju. Stvarno su spektakularni. Došli su u velikom broju i u Ivanjicu, dok je na prijateljskoj utakmici sa Zenitom stadion bio pun. Njihova ljubav je zaista velika, a verujem da su prepoznali trenutak u kom smo uspeli da se podignemo i krenemo sa sjajnim partijama. Zvedaši imaju veliki uticaj na nas koji smo na terenu. Igrači i navijači su jedno, uvek svi dajemo sve od sebe i zajedno idemo po pobedu protiv IMT-a. Znamo da je termin meča nezgodan, jer je u pitanju radni dan. Prednost je što je utakmica od 19 sati, pa će ljudi moći nakon posla da stignu na stadion. Verujem da će nas podržati u velikom broju - poručio je Zvezdin napadač.

