VAZURA OSUDIO VREĐANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: To nije moralno, pomaže nam prethodnih 10 godina

TOKOM košarkaške utakmice Partizan - Olimpijakos pojedini navijači izrazili su nezadovoljstvo vređanjem predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

FOTO: M. Vukadinović

Povodom ove situacije oglasio se generalni direktor FK Partizan Miloš Vazura.

- U ime FK Partizan želim da osudim vređanje predsednika države. Uvek smo osuđivali i uvek ćemo osuđivati deo navijača koji to čine, jer to nanosi štetu ugledu i interesima kluba. Nije moralno ni pošteno jer nam Aleksandar Vučić prethodnih 10 godina nesebično pomaže i pokazuje veliku predusretljivost u rešavanju finansijskih i svih problema, a posebno u omogućavanju da dobijemo licence za evropska takmičenja i predstavljamo Srbiju. Posebnu zahvalnost izražavamo što je država na čelu sa Aleksandrom Vučićem i ove godine to činila - rekao je Vazura.

Podsetimo, Partizan u subotu do 18.30 dočekuje subotički Spartak u 27. kolu Superlige Srbije.

BONUS VIDEO: Gol kojim je Partizan u završnici meča izjednačio protiv Mladosti

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.