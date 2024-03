ZVEZDIN ŠLJIVIĆ NE HAJE ZA PARTIZAN: "Hoćemo duplu krunu!"

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće ekipi Javora u Ivanjici u okviru 27. kola Superlige Srbije, a očekivanja od meča izneo je mladi fudbaler "crveni-belih" Jovan Šljivić.

Foto: FK Crvena zvezda

On je u razgovoru za klupski sajt rekao da očekuje da će biti teško.

– Očekujem teško gostovanje, ali ušli smo u odličnu formu, tako da smatram da ćemo odigrati dobru utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat. Javor je dobra ekipa, u Ivanjici nikada nije lako, ali imamo pravo da budemo puni samopouzdanja, jer smo prvi na tabeli. S obzirom na lidersku poziciju, siguran sam da ćemo dati sve od sebe kako bi zadržali taj status na tabeli. Mnogo se dobro osećamo kada smo tu gde pripadamo. Cilj je jasan, a on je dupla kruna. Ubeđen sam da ćemo to ostvariti, a na svakom pojedincu je da doprinese što više moguće. Tim smo i to dobar, tako da verujem da ćemo svi zajedno slaviti na kraju sezone, ali moramo da idemo utakmicu po utakmicu - rekao je on a prenosi klupski sajt.

Utakmica je na programu u subotu od 16 časova, a Crvena zvezda je trenutno prva na tabeli sa 65 bodova dok je Javor 12. sa 28 bodova.

