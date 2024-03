TRENER VOJVODINE IZRIČIT: "Priča oko Malbašića je završena!"

Fudbaleri Vojvodine u petak od 16 časova igraju protiv ekipe Radnika u Surdulici, a trener "stare dame" iz Novog Sada Božidar Bandović najavio je meč.

FKV

Bandović je istakao da je teško vratiti se posle dve nedelje pauze, ali da žele da nastave seriju pobeda.

- Posle tri uzastopne pobede iskoristili smo ovu pauzu i da se odmorimo i da unapredimo neke stvari. Odigrali smo i jednu prijateljsku utakmicu, a pred nama je jedna u kojoj većina upisuje tri boda, ali mi moramo da budemo i koncetrisani i disciplinovani kao i na prethodnim mečevima. Moramo da odigramo onako kako želimo i da pobedimo, jer nam je potreban kontinuitet. Momci su dobro trenirali, imamo još dva treninga. Želimo da stvaramo šanse, da dajemo golove i da pobeđujemo. Još uvek ne možemo da računamo na Gurama i imamo problem sa Radulovićem, koji i dalje ima problema još od utakmice protiv IMT-a - rekao je Bandović.

Dodao je da postoji pritisak, ali da ih to dodatno ojačava.

- Uvek pritisak postoji, ali treba da se pripremimo na najbolji mogući način, na psihološkom planu, na kom smo sve bolji. Bilo je teško doći do ovog, ali Vojvodina je veliki klub i moramo da naučimo da igramo pod pritiskom. Tereni nisu bili sjajni ni na nekim prethodnim utakmicama, tako da to ne sme da bude presudan faktor. U svakoj utakmici imali smo posed od barem 65%, to ćemo ponovo pokušati, ali neke stvari moramo još da popravimo, posebno kada stojimo visoko i kada izgubimo loptu. Ali što se tiče terena, mi ne menjamo naš stil. - naglasio je trener Vojvodine.

Osvrnuo se i na rivala i pozvao na oprez.

- Radnik je najopasniji rival, jer već upisujemo tri boda, a to nije dobro. Naš pristup mora uvek da bude isti, da treniramo jako. Od nas sve zavisi, svih 90 minuta moramo da igramo na visokom nivou. - istakao je iskusni stručnjak.

Dodao je i da zna ko će startovati na meču.

- Otprilike 90% tima znamo, videćemo još na poslednja dva treninga. Radili smo na kondiciji, taktici, reakciji po izgubljenoj lopti. Momci koji su manje igrali su nastupali na toj prijateljskoj utakmici da bi zadržali ritam, jer su na svi potrebni. Filip Malbašić ne trenira sa ekipom, postigli su dogovor, koji možete da dobijete od kluba - zaključio je Bandović.

Vojvodina je trenutno šesta na abeli sa 40 bodova, dok je Radnik poslednjeplasiran sa svega 14 bodova.

