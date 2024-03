VOJVODINI JE MESTO U VRHU SRPSKOG FUDBALA! Milan Mandarić, američki biznismen srpskog porekla, o dolasku u "Vošu"

DUHOVIT, u izjavama odmeren, precizan i korektno uzdržan, ali, ne i u sportskoj želji da njegova Vojvodina bude u vrhu srpskog i trajno upisana na mapu evropskog fudbala.

Milan Mandarić (85), građanin sveta, američki biznismen srpskog porekla, istinski dokazan zaljubljenik u „bubamaru“, novi je, jednoglasno i uz dugotrajne aplauze skupštinara, izabrani potpredsednik i član Upravnog odbora kluba sa „Karađorđa“.

On se, kako je rekao, pre šest decenija otisnuo u svet, obišao ga u nekoliko navrata i vratio u Novi Sad, grad u kojem je odrastao i u klub za koji je navijao od dečačkih dana.

- To je dokaz da je zemlja okrugla - kaže uz osmeh Mandarić.- Bilo je prilika da se još ranije vratim, posebno pre 11-12 godina, kada me je moj veliki prijatelj Ivica Brzić (1941.-2014.) molio da dođem u Vojvodinu. Niko ne obećava ništa osim rada a namera je da se do detalja upoznam sa klubom, da vidim gde ima mesta za napredak, da se popravi tamo gde ne ide i gde je potrebno … kao u fabrikama. Fudbal je profi biznis u kom se novci ne troše, nego investiraju i zato je potrebno da na svakom mestu bude profesionalac za posao.

Kao mlad čovek je, kako kaže, silom prilika otišao „preko bare“ za američkim snom, u Silikonskoj dolini, žili kucavici najsavremenije informatičke industrije proveo 35 godina. Naravno, ostvario je uspeh u industriji, u konkurenciji tehnoloških giganata preduzetničke kulture tog dela Kalifornije.

Gazdovao je i bio na čelu nekoliko klubova u SAD, zatim Lester Sitija, Portsmuta i Šefild Vednsdeja, Šarlroa, Nice, Kopra, Standarda …

- Sada sam srećan i ponosan, čast mi je da sam ovde. Imam iskustvo, snagu i želju da idem tamo gde bi Vojvodina i trebalo da bude, u vrhu tabele i Evropi. U dečačko vreme, legendarni Toza Veselinović nam je bio prvi komšija, često svraćao u kuću, a ja sam „upadao“ na stadion da gledam čuvenu generaciju koju je predvodio. Sada sam u Vojvodini bez „upadanja“, kažem, veoma zadovoljan posle fantastičnih razgovora sa predsednikom kluba Dragoljubom Zbiljićem i nije mi bilo teško reći da- zaključio je Mandarić.

Fudbalski centar "Vujadin Boškov"

MILAN Mandarić nije krio oduševljenje odličnim uslovima za treninge na kompleksu fudbalskog centra „Vujadin Boškov“, bazi Vojvodine.

- Nisam mogao da verujem kakve uslove ima Vojvodina. Pa takvih terena nema mnogo ni u Engleskoj. Želja je razvoj omladinske škola, što mi je bio prioritet u svakom klubu. Takođe, bitan je dijalog sa navijačima, da se vrate na tribine, jer su jedni od glavnih segmenata partnerstva. Svi mi ovde smo partneri sa zajedničkim ciljem, da budemo najbolji u onome što radimo, da vratimo Vojvodinu tamo gde pripada- kaže Mandarić.



