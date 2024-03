FIFA SPREMILA NEKOLIKO ZNAČAJNIH IZMENA FUDBALSKIH PRAVILA: Golmanu odbrojavanje kao u boksu

PROMENE u fudbalskoj igri su već neko vreme u žiži, ideja je mnogo, a uskoro bi deo "paketa" izmena mogao i da zaživi.

Foto: Profimedia

Telo odgovorno za pravila igre (IFAB) na stolu ima razne predloge, a najbliži realizaciji je onaj koji se odnosi na zadržavanje lopte od strane golmana posle odbrane. Prema aktuelnim pravilima golman sme najduže šest sekundi da drži loptu u posedu, ali se u praksi retko dešava da sudije sankcionisanje od strane čuvara mreže. Prema novim pravilima golmani više neće moći bez sankcija da "kradu" vreme.

- Primetili smo sve veći trend gubljenja vremena tokom utakmica i to se najviše događa kada je lopta u golmanovim rukama. To je sudijama teška situacija za rešavanje prema trenutnim pravilima, jer im je odluka za dosuđivanje indirekta jako teška. Zato povećavamo to vreme na osam sekundi. Sudija će podići ruku kako bi signalizirao poslednjih pet sekundi, tako da svi koji igraju i gledaoci budu svesni toga. Procenićemo učinak koji će imati i nadamo se da to znači povećanje broja odigranih minuta - istakao je član Upravnog odbora IFAB Jan Maksvel.

Prema novom pravilu ukoliko se golman posle osam sekundi ne oslobodi lopte biće dosuđen korner za protivnika ili slobodan udarac u visini linije sa jedanaestercem. Usvajanje ove ideje bi kao i do sada prilikom uvođenja novih pravila bilo testirano na nižerazrednim utakmicama, da bi tek posle probe novo pravilo izašlo i na glavnu scenu.

Istovremeno priča o "plavom kartonu" koji bi igrača udaljio sa terena na deset minuta je potpuno utihnula i izvesno je da neće imati prođu kod članova tela odgovornog za pravila igre. Pored kažnjavanja golmana za odugovlačenje novinu bi trebalo da predstavlja i izmena vezana za ofsajd poziciju. Naime, napadači bi se našli u mnogo boljem položaju ukoliko IFAB odobri pravilo da se nedozvoljena pozicija signalizira tek u slučaju kada je napadač celim telom ispred defanzivnog fudbalera.

Za usvajanje predloga potrebno je da se usuglase tri četvrtine ukupnog broja predstavnika, što znači da FIFA ne može sama da donese odluku, ali će svakako biti deo iste kao glasač.

