"TO JE I OBAVEZA!" Ovako je Vladan Milojević reagovao posle utakmice Zvezda - Zenit

Fudbaleri Crvene zvezde sastali su se sa ruskim Zenitom u tradicionalnom prijateljskom meču, a više od ishoda stratega domaćih obradovali su mladi naraštaju kluba s Marakane kojima je i dao šansu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, u vrlo emotivnom meču zbog terorističkog napada u Moskvi, ali i srpsko-ruskih odnosa, Crvena Zvezda je pobedila Zenit.

Odmah potom, strateg domaćih Vladan Milojević je upitan od strane reporterke TV Arena sport šta mu je, u fudbalskom smislu, ostavilo najjači utisak na ovom meču.

Odgovorio je ovako:

- Najveći utisak bili su ti mladi momci, koji su dobili priliku da protiv jednog ovakvog protivnika, šampiona Rusije, zaigraju. Naglasio sam to još od početka, da su vredni, da slušaji i da će dobiti šansu. Naravno, igrati pred ovim navijačima, i to u ovolikom njihovom broju, to je čast. Ali, sem časti, to je istovremeno i velika obaveza. Samo tako treba da nastave - rekao je Milojević za TV Arena sport.

