MOSKVA OTVORILA OČI: Selektor Srbije u 36. meču na klupi "orlova" doživeo najteži poraz

OD kada je 3. marta 2021. godine Dragan Stojković preuzeo fudbalsku reprezentaciju od Ljubiše Tumbakovića i tako postao 12. selektor Srbije, nije doživeo onako težak poraz kao u prijateljskom meču sa Rusijom u četvrtak uveče na stadionu Dinama.

Foto: M.Vukadinović

Na stranu što je nepromišljenim potezom Milana Gajića, koji je skrivio penal, pa dobio crveni karton, ta utakmica dobila sasvim drugačiji tok, fudbalski ukus u ustima je i dalje gorak. Četiri komada u mreži debitanta na golu, Đorđa Petrovića, pokazali su niz slabosti u timu koji je bio, slobodno se može reći kombinovan. Dakle, više nego motivisanom domaćinu Piksi nije na noge poslao od prvog minuta svoj najjači sastav. I već u uvodnim trenucima utakmice je postalo jasno da eksperiment ne može da uspe. Naprotiv, završio se sa puno dima i vatre, a na putu ka bazi u Staroj Pazovi otvorene su i mnoge dileme, možda i sumnje.

Sve ovo može da se ispravi već sutra, kada u Larnaki Srbiju u novom prijateljskom meču čeka Kipar. Pitanje je samo da li će, bez obzira na rezultat ovog meča, selektor i njegov stručni štab uspeti da otklone sve dileme i propuste koje su Rusiviše nego ogolili. Jer, nedjbože, već na Prvenstvu Evrope u Nemačkoj u bilo kojoj o tri utakmice u grupi može da se dogodi da ostanemo bez igrača na terenu zbog crvenog kartona. Ali, tada, na meču za bodove i goli fudbalski život neće biti prostora za improvizaciju i "junačenje"...

Stojković je doživeo najteži poraz u selektorskoj karijeri i kao što i sam reče, bolje je da se dogodio sada u prijateljskom duelu u Moskvi, nego u Gelzenkirhenu ili Minhenu na leto. Pogled na suvu statistiku kaže da je ovo bila Piksijeva 36. utakmica na klupi "orlova" i da je on sigurno neće pamtiti po lepim stvarima. Za razliku od one lisabonske noći 14. novembra 2021. godine kada je blesnio Aleksandar Mitrović i odveo Srbiju direktno na Mundijal u Katar. Bila je to i najukrašenija stanica na Piksijevom putu koji će uskoro, prema najavama, biti dodatno nagrađen novim ugovorom, do Mundijala 2026. godine. Pre i pošto se to dogodi, a verovatno će da se dogodi po povratku sa Kipra, moraće da se pobeđuje. A, u dosadašnjih 36 utakmica Stojković je zabeležio 20 pobeda, sedam remija i "samo" devet poraza uz ukupnu gol-razliku 71:45.

Na prvi pogled, nije loše. Ali Stojkovićev posao zaista ne poznaje i priznaje šta je bilo juče. Mnogo je važnije šta će biti sutra. A "sutra" u njegovom slučaju znače još tri prijateljske utakmice: sa Kiprom u Larnaki, pa početkom juna sa Austrijom u Beču i Švedskom u Stokholmu. Pa onda ono pravo, sa Engleskom, Danskom i Slovenijom na EP. Do tada, valjda, može da mu se kaže da nije greh igrati uvek sa - najboljima u timu !

Piksijev bilans Kvalifikacije za SP 8 6 2 0 18:9 Kvalifikacije za Ep 8 4 2 2 15:9 Liga nacija 6 4 1 1 13:5 Svetsko prvenstvo 3 0 1 2 5:8 Prijateljske 22 6 1 4 20:14 Ukupno: 36 20 7 9 71:45 Ukupno: 36 20 7 9 71:45

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.