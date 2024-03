"UBIJEN JE MEČ!" Dragan Stojković Piksi najavio promene u reprezentaciji Srbije posle debakla u Moskvi

Rusija i Srbija su odigrali prijateljsku utakmicu u Moskvi, a tok meča prilično je iznervirao selektora našeg državnog tima, Dragana Stojkovića, jer se nadao spektaklu, što je rani crveni karton onemogućio.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Rusija je deklasirala Srbiju, napunivši mrežu Piksijeve ekipe usled velikog kiksa "orlova" u uvodnom delu meča, a kada je meč okončan - selektor Srbije je ovako sumirao utiske:

- Rusija je sjajna ekipa. Mislim da je iskoristila svoje prednosti. A imali su prednost 70 minuta jer je odlučujući momenat utakmice bio onaj crveni karton. Što se mene tiče, ja teško da mogu da nađem nešto pozitivno. Do 20. minuta mi smo igrali prilično dobro. Bio je ovo sjajan trening meč za Ruse, ali ne za nas - istakao je Stojković.

Upitan da li se slaže sa isključenjem Gajića, odgovorio je ovako:

- Pa, mi smo praktično sankcionisani dvaput u tom momentu, i crveni karton je pokazan, i penal je dosuđen. Mislim da bi žuti karton bio dovoljan za mečeve ovog tipa. Šteta je što je onakva odluka doneta... Jer, ubijen je meč na taj način, tom odlukom. Zato su svi koji su došli na stadion mogli da vide samo rusku ekipu. Srpska više nije bila vidljiva.

Gajić pravi penal u Moskvi i dobija crveni karton na meču Rusija - Srbija / Screenshot: RTS

Selektor "orlova" je najavio i promene:

- Mi se spremamo za Evropsko prvenstvo. Dobro je što smo izgubili ovde, a ne tamo. Nadam se da ćemo igrati drugačije u sledećim utakmicama. Biće, svakako, drugačija postava na terenu. A eto, imali smo i danas šanse. Šteta je što ih nismo iskoristili...

Osvrnuo se posebno na Milana Gajića:

- On nije imao sreće ovog puta. Da, napravio je grešku i to je uticalo na rezulat. Ali, verovatno bi i mnogi drugi igrači isto uradili na njegovom mestu. Kao što sam rekao, crveni karton je bio previše oštra kazna. No, ne paničimo. Imamo uskoro prijateljski meč sa Kiprom, a onda još dve provereru u junu. Dovoljno je vremena da popravimo greške. Jedino mi je žao što nismo igrali 11 na 11... - zaključio je Dragan Stojković.

S kim sve igra fudbalska reprezentacija Srbije do Evropskog prvenstva?

Podsetimo, pripreme "orlova" za EURO 2024 uključuju zasad još tri prijateljske utakmice: protiv Kipra (25. marta), te Austrije (4. juna) i Švedske (8. juna), kada će se od fudbala i zvanično oprostiti Zlatan Ibrahimović.

Sve o "orlovima", fudbalu, ali i sportu generalno, pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Nestvarno - ovo su Rusi zasvirali kada su fudbaleri Zvezde izašli na teren u Sankt Peterburgu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.