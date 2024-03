NESTVARNE SCENE U RUSIJI: Ovo se dešavalo ispred stadiona na kome su igrali Rusija i Srbija

Fudbalska reprezentacija Srbije igra danas protiv Rusije u Moskvi, a u glavnom gradu Ruske Federacije vladala je prava pomama za kartama.

Podsetimo, Rusija je deklasirala Srbiju, a karata odavno nije bilo u slobodnoj prodaji, jer su sve razgrabljene još devet dana pred početak utakmice.

Ipak, to nije smetalo mnogim žiteljima ruske prestonice da dođu do stadiona moskovskog Dinama, koji se iz sponzorskih razloga zove "VTB arena", u nadi da će kod tapkaroša doći do karte.

Kapacitet tog stadiona, na kome je prvi fudbalski meč odigran 2019. godine, je 33.000 gledalaca, a izgleda da bi i neki mnogo veći - bio popunjen za ovaj meč.

Kako javlja ruska novinska agencija "RIA Novosti", cene karata kod tapkaroša išle su čak do 10.000 rubalja.

To je 11.750 dinara, odnosno cena jedne karte je i do 100 evra

Podsetimo, pripreme "orlova" za EURO 2024 uključuju zasad četiri prijateljske utakmice: protiv Rusije (21. marta), Kipra (25. marta), ali i Austrije (4. juna) i Švedske (8. juna), kada će se od fudbala i zvanično oprostiti Zlatan Ibrahimović.

