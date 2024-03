"ZAVISNIK SAM OD DROGE"! Tužna ispovest bivšeg reprezentativca Italije

Pablo Danijel Osvaldo, sada već 38-godišnjak, imao je zavidnu fudbalsku karijeru. Još 2005. godine, sa 19 godina, napustio je Argentinu, a potom je nastupao za brojne italijanske klubove, ali i za Espanjol, Sautempton i Porto.

Foto: Profimedia

Iako rođen u Argentini, po čukundedi je poreklom Italijan, pa je pristao da zaigra za nacionalnu selekciju Azura, sakupio je 12 nastupa za mladu i 14 za „A“ selekciju ove zemlje.

Ali, po završetku fudbalske karijere, a poslednji klub bio mu je Banfild 2020. godine, Osvaldo se nije baš najbolje snašao.

Naprotiv, nedavno se ovaj napadač požalio na Instagramu, uz suze u očima, na svoje psihičko stanje i borbu za bolestima zavisnosti.

- Ne ide mi dobro, osećam potrebu da kažem da se neko vreme borim sa depresijom koja me je dovela do nekih zavisnosti, alkohola i droge. Očajan sam. Osećam da mi život izmiče kontroli. Na psihijatrijskom sam lečenju, uzimam lekove. Imam specifičnu bolest, gubitak samopoštovanja, depresiju i često padam pod svoju zavisnost. Padam u samodestrukciju i živim sam zaključan u kući. Ne idem nigde, ne zanima me ustajanje iz kreveta, izlazim iz sobe samo kad moram da jedem. Upao sam u vrlo tešku zavisnost koja je samo pogoršala moju depresiju.“

Nastavio je potom momak rođen u argentinskom Lanusu 1986. godine:

- Lečim se na psihijatriji, ali se teško izvlačim iz toga. Opet padam u zavisnost i distanciram se od ljudi koje volim. Nekad sam bio vrhunski igrač, potpuno druga osoba, ponosna i samouverena. Ovo je osoba koju ne poznajem. Vrlo je teško razlikovati šta je stvarno, a šta ne. Ne mogu sam da izađem iz toga. Želim da se vratim da budem ono što sam nekada bio. Sad ne znam kako da izađem iz ove kuće, nemam stalan posao, potrošio sam sav novac. Uvek sam bio dobar prijatelj, nadam se da ću biti dobar otac.“

