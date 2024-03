REVANŠ MEČEVI OSMINE FINALA LIGE ŠAMPIONA: Arsenal, Porto, Barselona i Napoli u klinču

U SPORTU, pogotovo fudbalu, nikada ništa nije gotovo, do poslednjeg zvuka pištaljke ili sirene. Jasno je to valjda i fudbalerima četiri tima koji će sutra u Londonu i Barseloni da odigraju revanš utakmice osmine finala Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP

Arsenal na svom stadionu dočekuje Porto koji je jedan od retkih timova koji je uzeo meru "topdžijama" ove sezone i slavio u prvoj utakmici u Portugaliji (1:0). Barselona na "neutralnom" terenu, ali u svom gradu dočekuje Napoli posle remija iz prvog meča na jugu Italije (1:1). Domaćin igra već mesecima na Olimpijskom stadionu "Monžuik" dok se njegov "Kamp Nou" renovira i to će potrajati jooš dugo.

Barsa gubi korak za Real Madridom u domaćem prvenstvu, ali će tu lošu vest za svoje navijače sigurno pokušati da popravi plasmanom u četvrtfinale Lige šampiona i sezonu pokuša da izvadi napadom na trofej koji je osvajala pet puta. Navijači s nestrpljenjem očekuju duel dvojjice sjanih napadača. Robert Levandovski protiv Viktora Osimena - druga epizoda!

- U Napulju nam je rival pogodio mrežu iz prve prave akcije na utakmici. Moraćemo zbog toga da budemo pažljivi, jer je rezultat aktivan i gosti sigurno gaje nadu u prolaz u četvrtfinale - više je nego oprezan Ćavi Fernandez trener Barselone.

Arsenal je poslednji put igrao u osmini finala Lige šampiona 2010. godine. Od tada do danas je čak sedam puta bio zaustavljen na dva stepenika do finala. a ove godine se finale igra u Londonu, na "Vembliju" i to je sigurno dodatni motiv za ekipu koju predvodi Mikel Arteta. Porto može da se pohvali da je jedini tim koji je do sada presekao Arsenalovu sjajnu seriju, jer u šoslednjih devet utakmica u svim takmičenjima "topdžije" imaju osam pobeda i samo jedan poraz, onaj od pre dve nedelje u Portu.

