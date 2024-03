SPORNI MOMENTI SA DERBIJA Oglasio se sudijski ekspert, evo šta mu je zapalo za oko

ZAVRŠEN je 172. večiti derbi, Crvena zvezda i Partizan podelili su bodove (1:1), a nakon meča govorilo se o spornim situacijama.

FOTO: M. Vukadinović

Zdravko Jokić, sudijski ekspert govorio je o debitantu Pavlu Iliću, za koga smatra da je grešio, ali imao je i dobrih odluka.

- Sudija koji prvi put sudi, dobro se kretao, dobro sarađivao sa timom. Sem kad je pokazao na korner u poslednjim minutima umesto na gol-aut - rekao je Jokić, pre nego što se okrenuo i na sporne situacije, koje je pomnog pregledao.

Prokomentarisao je situaciju iz 16. minuta kada Ilić nije dosudio faul, odnosno pustio prednost Zvezdi.

- Kad sam gledao, ja sam mislio da ima dilemu, krenuo je prema igraču, mislio sam da će dosuditi prekršaj, on je pustio i bila je prilika, mogao je biti gol, jao ako je bio faul... Ali kad sam pogledao, nije bilo faula. Nema faula, on nije napravio prekršaj, sudija je bio na nekoliko metara blizu, nije upotrebljena ruka, leđima je okrenut, što me raduje.

Prokomentarisao je i situaciju u kojoj je Aldo Kalulu oborio Hvanga.

- Žuti karton za Kalulua, nismo videli sve detalje. Zašto žuti - Sad ćemo videti jedan snimak koji objašanjava sudiju, igrač ide kolenom na potkolenicu i spušta je na gaženje, ovaj igrač Partizana je reagovao, on ima osećaj da je bio fauliran, ja mislim isto. Opet, debitantska sreća da iz ovoga ne bude gol. Trebalo je da bude kontra faul. On je ušao u kazneni prostor, bio je okrenut prema golu, on beži, bar je bilo konfuzno to nije uobičajeno da uđe u kazneni prostor - rekao je Zdravko Jokić.

Govorio je o situaciji pred kraj poluvremena u kojoj je Uroš Spajić postigao gol, kada je Bibras Natho ostao na zemlji, ističe da ga je oborio saigrač - Aldo Kalulu.

- Igrač Zvezde je u borbi za poziciju, Kalulu dolazi, on gura Natha, on je gurnuo Natha. On ga je oborio, oni se bore za poziciju, a onda dolazi Kalulu i gura Natha - rekao je Jokić.

Nova sporna odluka je viđena u 72. minutu, kada je Hvang oborio Kalulua kao poslednji igrač odbrane, ali sudija Pavle Ilić pokazao samo žuti karton.

- Dobra odluka sudije da bude samo žuti karton. Mora da se gleda kontrola lopte, raspored ostalih igrača. Ne može da se kaže da je fudbal Partizana imao očiglednu priliku za postizanje gola.

Odmah ubrzo je usledila i situacija sa Ksanderom Severinom, Holanđanin je dobio drugi žuti karton, a Jokić kaže da je to greška.

- Diskutovali smo, bolje da gledamo ovu situaciju, padaju, nije skok, sudija nije blizu njih, na jedno 15 metara gleda, svi se pitamo šta je bilo i kako je došlo do faula. Čim se mi pitamo i gledamo snimak dugo, da utvrdimo šta je bilo. Drugi žuti karton je moroa da bude viljiv za sve na stadionu, da niko ne postavlja pitanje zašto je bio. Mislim da je moglo bez kartona, jer se radi o derbiju, drugi žuti karton mora da izađe sam iz džepa, rekao je Jokić.

