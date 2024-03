"PLJUJU PO PREDSEDNIKU DA BI SE NAPRAVILO DA JE NEKO UGROŽEN!" Vladan Milojević ljut posle večitog derbija (VIDEO)

Fudbalski klub Crvena zvezda dočekala je u 172. večitom derbiju Partizan, a nakon meča utiske je izneo Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fantastična fudbalska predstava viđena je na stadionu "Rajko Mitić". "Večiti derbi", 172. po redu, obilovao je uzbuđenjima.

Zvezda je bila bolji protivnik, ali na kraju podeljeni su bodovi, rezultat je bio 2:2. Trener domaćina, Vladan Milojević obratio se javnosti na konferenciji za medije.

- Mislim da, bila je jedna lepa utakmica, dobar derbi. Pune tribine. Atmosfera je bila divna. Mislim da smo pružili dobru partiju. Jedan dobar derbi, vi to bolje znate, neću ulaziti u to. Da li sam zadovoljan rezultatom? Nisam, imali smo dobru igru. Igrali smo protiv protivnika koji se branio, pokušavao kroz kontre, to je sasvim legitimno. Hteli smo da kontrolišemo igru, imali dosta šansi. Iz nepažnje smo dali dva gola, golman Aleksandar Jovanović je igrač utakmice, jedan golman koji je odbranio i ono što se brani i što se ne brani, počeo je Milojević, pa govorio o statistici:

- Imali smo posed 72 posto, imali smo 29 šuteva, oni četiri. Šutevi u okvir gola, mi 12, oni 3. Ono što bih želeo da kažem i na šta sam ponosan. Veliko hvala našim navijačima. Priredili su mi da vidim punu Marakanu, gde je grmelo i sevalo. Partizanu smo izašli u susret, koliko god karata su želeli dobili su. Veliko bravo mojim igračima. Moji igrači dali su sve od sebe da naprave utakmicu za pamćenje. Žal je, ako je neko trebalo da bude bliži pobedi, mi smo trebali da budemo... istakao je Milojević.

On je potom olakšao dušu, govorio je o atmosferi koja se stvara u javnosti.

- E sada neka druga priča, sada ću to reći i neću više. Ovaj scenario je već viđen... Mi od početka, od kada sam došao, pravi se negativna atmosfera prema nama. Ne kritikujem novinare, daleko bilo. Već je viđen ovaj scenario, pre nekoliko godina govorilo se da je titula nameštena, da je jedan klub potlačen, država mu ne pomaže, pljuvanje po predsedniku da bi se napravilo da je neko ugrožen. To je jako degutantno, neka probaju nešto drugo da urade. Bravo za naše navijače, ponoviću, borićemo se, trenutno smo drugi, Partizan je prvi. Rekao sam pred meč. Imamo još 40 bodova u igri. Srbija ima nešto da pruži, srpski fudbal nije toliko loš kao što se predstavlja. Samo se gledaju negativne stvari, hajde da gledamo malo pozitivne stvari. Čestitam mojim igračima na trudu i zalaganju. Bio je lep derbi, koliko je bio kvalitetan vi ćete znati. Ja sam neko ko se bavi ovim poslom i jednostavno treba da štititm profesiju i igru, mi bolji fudbal nemamo. Mislim da od prošle godine nije bilo više klubova u Evropi. Direktnog učesnika u Ligi šampiona, to nije palo sa neba. To je rad, dolazi se osvajanjem bodova, stalno neko omalovažavanje. Ta neka priča, da je neko potlačen me ne interesuje, a drugi klub je miljenik ovoga ili onoga, ajde da nađemo nešto drugo, toliko. Meni je to već viđeno. Svaku utakmicu pokušavam da pustim da vidim dokle će da ide. Da vam ovo nisam rekao opet bi bilo kako je neko ugrožen, kako je trebalo da bude crveni karton, kako opet sila Boga ne moli. O tome pričam. To mi je nejasno i nelogično. Ja izađem i kažem kada pogrešim, ne plašim se da kažem da sam pogrešio. Taktika, živa je igra. Najlakše je odavde biti kapetan i general. Postalo je degutantno, vidim da se širi sve više. To ne želim da dozvolim. Sada sam rekao, biću i mnogo žešći. Želim instituciju srpskog fudbala, vratio sam se iz inostranstva, ovo je najbolje što imamo, ajde da se bavimo fudbalom, a ne drugim stvarima.

Novinare je zanimalo na koga je Milojević ljut.

- Ni na koga. Dobro znate, ajde da pričamo kako jeste. Od početka je prvenstva neki povik i osporavanje, prosto nestvarno. Stvara se neka slika, ja to neću da dozvolim. Ne mogu ja to da dozvolim ili ne dozvolim, jedino mogu da kažem svoje mišljenje. Kada neko ima sve je pošteno, a kada neko drugi, onda... Vodi se neki hibridni rat, neka kampanja. Šta god da uradimo, eto danas nismo pobedili, kada nas guraju, što nismo pobedili? Hajde da pričamo o lepim stvarima sa derbija.

Govorio je Milojević i o Aleksandru Dragojeviću.

- Imamo stabilnost što se tiče Dragovića i Uroša Spajića, oni su najbolji štoperski tandem kod nas. Vidite, imali smo maler povreda koji nas prati, ne znam zašto je to tako, Dragović je imao problem sa listom, sada je igrač Partizana pao na njega i ima problem sa ramenom, morali smo da pravimo dve izmene, jako sam zadovoljan Mimovićem, imao je vatreno krštenje. Dobra igra, pokazao je da Zvezda može da računa na njega.

FOTO: M. Vukadinović

Dotakao se trener Zvezde i brojnih promašaja svog tima.

- Momci koji su ovde moraju da znaju gde su došli, zahteve kluba. Jako mi je bitna njihova reakcija. To što smo napravili mnogo šansi, zadovoljan sam, golovi će doći. Neverovatno je kakve šanse nismo realizovali. Partizan se dobro branio, uzeo je to za šta je došao. Daleko bilo da li ja imam neku zamerku, pročitao sam vam statistiku. Jednostavno, to su činjenice koje su jako bitne. Napravili smo dve greške. To je sastavni deo igre. Želimo da igramo visoko, prihvatili su igrači, imamo prostora da napredujemo.

Uptian je i da li je ovo najbolji derbi koji je ikada vodio?

- Pokazao sam da možemo i da napadamo, da se ne branimo, da ne igramo "Miloje bunker". Šalu na stranu, dobro smo pripremili utakmicu. U velikoj meri ima malih detalja. Od prvog do 90. minuta želeli smo da dominiramo. Nismo odustali. Kada primite gol iz apsolutne kontrole dobijete šok gol koji se dešava pred odlazak u svlačionicu. Treba dići igrače, pa potom primite gol koji psihološki može da utiče na igru. Drago mi je da su se podigli i nisu odustali. Partizan ima dobre igrače, opredeljen je na kontra-napade.

FOTO: M. Vukadinović

Govorio je trener crveno-belih i o favoritu za titulu.

- Možemo da pričamo ovde, tabela je takva kakva jeste. Bitno je da imamo dovoljan broj bodova, da tako kažem, šest u prvenstvu i sedam u plej-ofu. Ima dosta da se igra. Naše prvenstvo je zanimljivo, vidite rezultate. imamo dobre ekipe. Srbija daje dosta predstavnika u Evropi, zaključak je Milojevića.

