''RADIO JE SVE DA UNIŠTI SEBE!'' Kusturica o svom nekadašnjem velikom prijatelju - Dijegu Maradoni

Filmski reditelj Emir Kusturica i verovatno jedan od najboljih fudbalera svih vremena, pokojni Dijego Armando Maradona bili su veliki prijatelji. Kusturica je snimio i film o Argentincu 2008. godine, a sada je progovorio i o životu legendarnog fudbalera.

Predrag Mitic

Četiri godine je prošlo od smrti Dijega, a Kusturica je uveren da je Maradona poslednji fudbaler sa političkim stavovima. Prema njegovim rečima, savremeni igrači su drugačiji.

- Maradona je najuspešniji fudbaler među ljudima koji su počeli u marginalnom životu, na periferiji i bez novca. On je bio poslednji takav. Maradona je imao sve dobro i sve loše što ljudi imaju. On nije anđeo, već čovek sa ulice. Maradona je sa loptom uradio ono što muškarac radi sa ženom u plesu. On je kao Mali Buda - rekao je Kusturica na početku razgovora za ruski "Sports.ru" i dodao:

- Učinio je sve da uništi sebe. Njegove fudbalske veštine su bile jedna krajnost, jer je bio bolji od svih ostalih. Njegov život je druga krajnost, kao primer raspada svega što predstavlja osnovu normalnog života. Zato je toliko poštovan. Ljudi više ne žude za običnim. Danas svi žele više, mnogo više. Obično više nije preduslov za ljubav i poštovanje. A kada se neko pomiri sa smrću i onda progovori iz srca, kao Dijego, put ka svetosti je blizu. Jedini problem je što sada nije vreme za svetost. I zato je postao zavisnik od droge!

