ALKARAZ UVEREN: Nisam pitao Novaka Đokovića, uveren sam da mi ne bi otkrio

ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz vratio se na teren, a trenutno se priprema za početak mastersa u Indijan Velsu.

Foto: EPA-EFE/STR

Drugi igrač planete na Novaka Đokovića može da naleti tek u finalu, a pred turnir govorio je o Novaku Đokoviću.

- Što se tiče mlade generacije sa Janikom Sinerom, Holgerom Runeom i sa mnom, već smo ga pobeđivali. Mislim da polako, na dobar način, gubimo strahopoštovanje i usuđujemo se da pobedimo njega u velikim mečevima. Popravićemo se da to uradimo protiv njega nekoliko puta. Ali sve dok Novak nastavi da igra na visokom nivou u ovoj formi, stvari će postati veoma komplikovane i uvek ćemo ga videti kao jednog od najboljih - rekao je Alkaraz, te se osvrnuo na moguću veliku trojku sa njim, Runeom i Sinerom:

- Mislim da će nam biti veoma komplikovano da postignemo nešto slično kao Đoković, Nadal i Federer, ako ne i nemoguće. Možemo da imamo samo dobar rivalitet. Igraćemo mnogo turnira zajedno, mnogo ćemo igrati jedni protiv drugih i videćemo dokle će ovo rivalstvo ići, poručio je Španac, a preneo "Bild".

Novinara je zanimalo da li je Alkaraza nekad pitao Novaka kako uspeva sve ovo da postiže sa 36 godina:

- Ne, jer sam siguran da mi to neće reći. Mi smo rivali, poštujemo jedni druge i dobro se slažemo, ali ima stvari koje držimo za sebe. Našim protivnicima ne možemo dati nikakve savete. Poznato je da to ima veze sa ishranom i spavanjem, a svakodnevni rad je osnovni za to. Verujem da Novak sve ovo radi savršeno - 24 sata dnevno.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.