SAMARDŽIĆ O SRBIJI: "Neki su me kritikovali, ali to me samo dodatno motiviše!"

Bez obzira na moje godine, mogu slobodno da kažem da sam trenutno razvio određeni način da vidim pritisak isključivo kao podsticaj i motivaciju, izjavio je fudbaler Udinezea i srpski reprezentativac Lazar Samardžić.

Foto: FSS

- Bez obzira na moje godine, mogu slobodno da kažem da sam trenutno razvio određeni način da vidim pritisak isključivo kao podsticaj i motivaciju. U početku, kada startujete da igrate na seniorskom nivou i na velikim stadionima sa ogromnim brojem ljudi, više razmišljate o tome šta bi se moglo dogoditi ako ne uspete da prođete dalje ili ako ne postignete gol. Potrebno je vreme da se naviknete i da se nosite sa tim pritiskom. Ali na kraju kada podvučete crtu shvatite da je sve ljudski i da svako greši, samo je važno iz svega nešto naučiti. Veliko olakšanje mi donosi to što znam da će me moja porodica, devojka i prijatelji uvek podržati bez obzira na sve. Zato koristim pritisak koji imam na terenu da ga pretvorim u nešto dobro i da me još više motivišeš - rekao je Samardžić.

Samardžić (22) je rođen u Berlinu, a od 2023. godine igra za fudbalsku reprezentaciju Srbije. Odabir srpske reprezentacije bila je jedna od prekretnica u njegovoj karijeri, kada je bilo potrebno suočiti se sa tuđim očekivanjima.

- Debi za Srbiju bih pre opisao kao uzbuđenje nego kao pritisak. Bio je to veliki i poseban korak u mojoj karijeri. Neki ljudi su me kritikovali zbog izbora, ali to me motiviše više nego ikad da im dokažem da nisu u pravu i čini da postajem sve bolji - dodao je Samardžić.

Srpski fudbaler poštuje očekivanja drugih, ali oni nisu presudni u izborima koje pravi. Reč pritisak naučio je da doživljava na pozitivan način jer ga to vodi dalje.

- Ponekad postoje razmišljanja o tome kako fanovi doživljavaju neke situacije, ali opet, greške su ljudske. Prilično sam samokritičan. Čak i ako stvari idu dobro i imamo uspeha kao tim i ja lično, uvek ima prostora za napredak. Imam 21 godinu i to je sastavni deo puta jednog sportiste. To ne znači da nikada nisam zadovoljan ili da ne mogu da uživam u trenucima ili dostignućima. Naprotiv, morate uživati u stvarima i biti srećni zbog onoga što ste dostigli - kazao je srpski reprezentativac.

Samardžić je tokom godina provedenih u renomiranim klubovima, kao i tokom nastupa u reprezentaciji, igrao rame uz rame sa iskusnijim saigračima koji su mu pružili dragocenu podršku i smernice.

- Iskusni igrači su uvek korisni za učenje i ugled. Imao sam tu sreću da naiđem na mnogo dobronamernih na svom putu. Mnogi od njih imaju porodicu, decu, verovatno su u stanju da filtriraju pritisak na pozitivan način jer znaju da je važno uspeti i čine sve što mogu za to, ali ipak prioritet im je porodica. Tako je i sa mnom, porodica mi puno pomaže, mnogo pričamo o tome šta je dobro prošlo, šta je pošlo po zlu, kako bolje raditi na stvarima. Podrška i vreme koje su mi posvetili su ključ - istakao je Samardžić.

Dodao je i sledeće:

- Dok učim kako da se nosim sa pritiskom na terenu, isto radim i u privatnom životu. Učim kako da budem zadovoljan odlukama koje donosim. Dok sam igrao u omladinskoj akademiji Herte, neki ljudi su već očekivali mnogo od mene, isto je bilo kada sam potpisao za Lajpcig, kao i za Udineze. Moji prvi koraci napravljeni izvan 'kuće' i izlazak iz zone komfora su generalno bili uspešni kada se gleda sa strane, ali naravno, nije uvek sve išlo savršeno dobro. Svakako ja sam u stanju da živim svoj san i to mi mnogo pomaže - zaključio je Samardžić.

