LIVERPUL USKORO KOMPLETAN: Jirgen Klop saopštio lepe vesti za navijače "crvenih"

Fudbaleri Liverpula u subotu od 16 časova gostuju ekipi Notingem foresta u okviru 27. kola Premijer lige, a tim povodom za medije je govrio strateg "crvenih" Jirgen Klop.

FOTO: Tanjug/AP

Nemački stručnjak prokomentarisao je stanje Mohameda Salaha, iako neće nastupiti protiv "šumara", njegov povratak na teren se može očekivati uskoro.

- Mo Salah neće biti spreman da igra, ali je na putu da se vrati. Možda već sledeće nedelje, sve je bliži. Iskreno, ne znam koliko je to još vremena, ali neće biti tu u subotu - rekao je Klop.

Dominik Soboslaj i Darvin Nunjez su trenirali i oni će verovatno konkurisati za tim, dok će se o statusu Endija Robertsona naknadno odlučiti.

- Ako me pitate koji tim bi trebalo da igra, ne mogu da odgovorim na to. A na dan smo do utakmice. Moramo da ostanemo fleksibilni u ovim situacijama i da verujemo u proces - zaključio je Klop.

Liverpul je trenutno prvi na tabeli sa bodom više od Mančester Sitija i dva od Arsenala.

