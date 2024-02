"GLADAN SAM GOLOVA" Endiaje pun samopouzdanja čeka TSC

MNOGO osporavani Šerif Endiaje u prolećnom delu sezone najavio je da su pred njim bolji dani. Postigao je dva pogotka na poslednja dva duela i najavio da TSC čeka u odličnoj formi.

Napadač zvezde istakao je da je pun samopouzdanja.

- Prija mi rad sa trenerom Milojevićem i mislim da moje najbolje partije tek dolaze. Pomaže mi i to što kao tim delujemo čvrsto i kompaktno na terenu, ali najviše mi znači to što sam počeo da pogađam. Šanse koje sam jesenas propuštao, sada pretvaram u golove i mnogo je lakše da se igra kad je to slučaj. Trebalo mi je samo malo vremena da se adaptiram u potpunosti, a moram da ponovim da je veliku ulogu u tome imao trener Milojević. Posle ovih zimskih priprema se osećam spremnije nego ikad. Zaista sam gladan golova - rekao je Endiaje.



Govorio je Endiaje i o narednom protivniku - TSC iz Bačke Topole.- Svesni smo da je TSC jedna od najboljih ekipa u Srbiji. Uz to, iza sebe imaju iskustvo utakmica iz grupne faze Lige Evrope i sigurno su fudbalski još zreliji nego što su bili. Na Marakani je bila "tvrda" utakmica, ali mislim da smo sada bolji nego jesenas i da ćemo uspeti da ostvarimo pozitivan rezultat. O večitom derbiju još uvek ne razmišljamo, jer je naša filozofija da uvek idemo korak po korak. Nadam se da će mnogo naših navijača doći u Bačku Topolu i podrškom nam pomoći da ostvarimo dobar rezultat i odigramo kvalitetnu utakmicu - podvukao je Zvezdin napadač.

