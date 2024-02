"NOVOSTI" ISTRAŽUJU: Postoji li rasizam u srpskom fudbalu? Jedan stranac je snažno digao glas

FUDBALERI Novog Pazara poraženi su od Napretka u Kruševcu rezultatom 3:1, a čini se da je meč dobio i "treće poluvreme".

FOTO: Novosti

Klub iz Novog Pazara nakon poraza se oglasio saopštenjem, u kome su čestitali protivniku na pobedi, istakavši da su sami "krivi" za poraz, pohvalivši suđenje na meču.

Nekoliko časova posle meča oglasio se fudbaler plavo-belih Abdulaj Sise, koji je za rasizam optužio kapitena fudbalera Napretka, Uroša Ljubomirca.

- Kod kornera sam gurnuo kapitena Napretka i kada smo se vraćali ka sredini terena, on se oglasio i rekao "majmune". To je ponovio još jednom. Požalio sam se arbitru, ali nije bilo reakcije. Ja sam tada poručio da ću izaći i krenuo sam ka aut liniji. Moj trener me je zaustavio, ja sam i njega pitao "Zašto me on naziva majmunom?", a onda sam se okrenuo i video da mi sudija daje drugi žuti, plus crveni karton, neverovatno! Juče sam video da rasizma ima u Srbiji i, istinu vam kažem, nisam jeo juče. Obično zaspim pre ponoći, ali nisam ni spavao juče. Uznemiren sam i veoma razočaran, iskren da budem. Želim da vidim i kakva će biti reakcija mog kluba prema Savezu, da li će uspeti da ponište moj crveni karton. Ako ne uspeju, to će mi biti još jača potvrda rasizma u Srbiji - rekao je za "Novosti" Sise.

Sa druge strane, kapiten Napretka odgovorio je na ove optužbe putem zvaničnog sajta kluba, demantujući da je došlo do rasističkih uvreda.

- Ljude ne delim po boji kože, već na dobre i loše. Dok sam igrao na Malti stekao sam mnogo tamnoputih prijatelja i rasizam mi je nepojmljiv. Sa Siseom jeste bilo verbalnog konflikta, ali ne na rasnoj osnovi, jer nekoliko puta me je udario bez lopte. I ružno je što se na ovaj način skreće pažnja sa naše dobre igre i pobede, a osim toga Napredak i Kruševac nikako ne zaslužuju da se stavljaju u kontekst rasizma - odgovor je kapitena Napretka Uroša Ljubomirca.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.