U VEĆEM SU MORANJU OD NAS Petrić ovim rečima najavio meč protiv Crvene zvezde

Trener fudbalera Čukaričkog Gordan Petrić izjavio je pred sutrašnju utakmicu sa Crvenom zvezdom, da njegov tim sutra očekuje zanimljiv meč.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Čukaričkog sutra od 16 sati gostuju ekipi Crvene zvezde u utakmici 22. kola Superlige Srbije.

- U početku je uvek neizvesno, posle priprema je pitanje kako će ekipa reagovati u prvim zvaničnim utakmicama. Odigrali smo dva meča, jedan na strani, u Surdulici, malo ko je očekivao da ćemo tamo pobediti sa 3:0. Baš zbog te neizvesnosti koju sam pomenuo, i mi i Radnik smo promenili nekoliko stvari u ekipi. Stekli smo sigurnost, ali protiv Železničara smo bili previše nervozni u većem delu utakmice. Rival je pokazao da je prilično neugodan, ali smo uzeli šest bodova iz dva kola - istakao je Petrić na konferenciji za novinare.

Dodaje da će njegov tim biti rasterećeniji u sutrašnjem meču.

- Što se tiče punog stadiona, imaju ovi momci već dosta iskustva, između ostalog i ove sezone u evropskim susretima. Ne može to da bude opravdanje, može samo da im bude motiv više. Od kako sam došao ovde, uvek im tražim da se rasterete, pa će tako biti i pred ovu utakmicu. Ne smeju da budu nervozni, ali moraju da preuzmu odgovornost. Biće to zanimljiva utakmica za oba tima. Oni su u većem moranju od nas, možda i to bude naša šansa - konstatovao je Petrić.

Zadovoljan startom drugog dela šampionata je i golman Čukaričkog Nenad Filipović.

- Posle šest osvojenih bodova na startu prolećnog dela šampionata, sa velikom dozom samopouzdanja idemo na gostovanje Crvenoj zvezdi. Jesu utakmice protiv večitih rivala malo drugačije, ipak se radi o najboljim timovima u našoj ligi. Svi igrači imaju dodatni motiv da se dokažu. Rezultatski, bodovi u ovom meču vrede više, ali zna se šta donose eventualne pobede protiv Zvezde ili Partizana - zaključio je Filipović.

BONUS VIDEO: MAKSIMOVIĆ ZA "NOVOSTI": Iz opuštene igre dolaze rezultati, blizu smo Evrope

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.