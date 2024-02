SUPRUGA POKOJNOG SINIŠE MIHAJLOVIĆA OTKRILA ITALIJANIMA: Bolonja isplatila ceo ugovor posle smrti

URUČILA je Bolonja otkaz Siniši Mihajloviću otkaz samo tri meseca pred smrt, posle pet odigranih kola i tri osvojena boda, ali je klub sa "Renato Dalare" ispao izuzetno korektan posle prerane smrti legende našeg, italijanskog i svetskog fudbala.

FOTO: Tanjug/AP

To je u intervjuu "Mesađeru" otkrila Sinišina udovica Arijana.

- Ispoštovala je Bolonja Sinišinu platu do isteka ugovora. Izvanredan gest, koji mi je u tom periodu zbunjenosti dao izvesnu sigurnost. Predsednik Saputo, Bergamini, Fenuči, Marčeti, Di Vajo, niko me od njih nije zaboravio. Bolonja je poseban klub i poseban grad za mene, tako će i ostati zauvek - rekla je Arijana.

Cela ta priča oko smene u ranoj fazi prvenstva je Mihajloviću očekivano teško pala.

- Siniša to nije očekivao i bio je veoma uznemiren zbog toga, uostalom i on je to rekao. Nikada ne bi podneo ostavku, želeo je da nastavi jer je njegova želja da se bori bila jedinstvena. Bolonja je izabrala drugi put i ne mogu da ih osuđujem.

U nedelju sledi novi veliki emotivni naboj za porodicu prerano preminule legende kada Lacio u 12.30 bude dočekao Bolonju na "Olimpiku".

- Znam, to je Sinišin meč, biću na stadionu i vratiću se fudbalu od kojeg sam se udaljila. I moji sinovi su zainteresovani za taj meč, oni su zagriženi navijači "bjankoćelesta". Navijači Lacija su posebni, učinili su da se ne osećam samom. Voleli su Sinišu, da se razumemo kao i navijači Bolonje. Dva posebna okruženja - zaključila je Arijana u emotivnom razgovoru za "Mesađero".

