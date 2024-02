NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! Zvezdan Terzić otkrio šta će se desiti sa "Marakanom"

GENERALNI direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić pričao je u intervjuu za Politiku o projektu novog stadiona i novog kampa Crvene zvezde i otklonio dileme oko određenih nedoumica koje su nastale nakon pogrešno interpretiranih njegovih reči sa Skupštine kluba.

FOTO: M. Vukadinović

- Primeri u Evropi su to pokazali. Svi klubovi koji su sagradili nove stadiona duplirali su ili čak triplirali broj gledalaca na domaćim utakmicama ili isto toliko ili više uvećali prihode... Na primer, AEK ima godišnji priliv od 22.000.000 evra samo od ulaznica, naspram naših 5.000.000. Sagradili su novi, moderan stadion s kapacitetom od 32.000 mesta, koji je rasprodat. O AEK-u govorim kao o klubu iz okruženja gde nije tako fudbalska zemlja kao Nemačka ili Engleska - kaže Terzić za Politiku.

Zvezdina „Marakana“ jeste kultni stadion sa ogromnom tradicijom i navijačkim emocijama, ali je, prema rečima Terzića, i – zastareo objekat.

- Ja razumem da su mnogi naši navijači emotivno vezani za slavnu tradiciju, ali bože moj, svi veliki klubovi u Evropi koji su izgradili nove i moderne stadione bili su vezani za slavnu istoriju i tradiciju starih stadiona, ali su to prevazišli. Postali su svesni, ako klub želi da se dalje razvija, ne može bez novog stadiona“.

FOTO: FK Crvena zvezda

Postoji i tu, doduše, više opcija...

- Ostaje samo dilema da li treba rekonstruisati stadion ’Rajko Mitić’, kako želi jedan broj navijača, ili ga potpuno srušiti i napraviti potpuno novi, što je, prema mom mišljenju, jeftinije, funkcionalnije i celishodnije - ističe Terzić.

Svakako bi stadion ostao na istom mestu, dok bi prostor na kome su sada tereni, akademija i sve ostalo bio iskorišćen da klub zaradi ozbiljan novac i sebi izgradi moderan trening centar negde u Surčinu. Šta bi se, dakle, gradilo i da li bi Zvezda tu bila investitor?

- Crvena zvezda se neće time baviti. To bi joj odvuklo fokus od osnovnog biznisa, a to su sport i fudbal. Mi možemo da se bavimo izgradnjom stadiona, a oko neka grade država, fondovi... Najviše bih voleo da napravimo dogovor sa državom, da joj prodamo zemljište oko nas, pa neka država traži partnere. To je najčistije. Zvezda, jednostavno, mora da se razvija.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.