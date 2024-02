SPORTSKI DIREKOR TORINA UDARIO PO SRBINU: Zbog ovoga je Nemanja Radonjić prodat

Sportski direktor Torina Davide Vanjati govorio je o prodaji Nemanje Radonjića.

Srpski reprezentativac nije ostavio svoj pečat u Torinu, te ga je uprava "bikova" prodala", a Italijan tvrdi da se klub na taj potez odlučio zbog manjka profesionalizma.

- Imali smo one koji nisu pokazali dovoljan entuzijazam da brane boje Torina i pokazali su neprofesinalnost prema klubu. Žao mi je što to moram da kažem, ali je to tako.

Vanjati je potom nastavio u istom tonu da osipa paljbu po 27-godišnjem krilu.

- Jedino ispravno je bilo da zadržimo one koji žele da dođu u trening centar svako jutro i trude se da napreduju.

Dotakao se sportski direktor Torina i hrvatskog trenera Ivana Jurića i činjenicu da mu ističe ugovor sa klubom na kraju sezone.

- Nismo još uvek pričali o tome, bio sam zaista zauzet prethodnih dana. Pričaćemo mirno, u najboljem interesu Torina i svih nas. Razgovaraćemo i sa predsednikom Urbanom Kairom koji će saopštiti odluku kada bude bila doneta - zaključio je Vanjati.

