"SPREMAMO SPEKTAKL KOJI NIJE VIĐEN": Oglasile se "delije", poslale poruku pred meč sa Voždovcem

SPEKTAKL su najavili navijači Crvene zvezde sinoć protiv Barselone, a Delije se nakon poraza košarkaškog kluba okreću domaćem prvenstvu u fudbalu.

FOTO: FK Crvena zvezda

Najvatreniji navijači Crvene zvezde najavili su danas nastavak Superlige Srbije. Fudbaleri sledeće subote u 16.30 dočekuju Voždovac. Tim povodom su “Delije” izdale saopštenje:

– Polako se bliži nastavak prvenstva u fudbalu. Prva uakmica je 10. februara na “Marakani” protiv Voždovca. “Delije” će na ovoj utakmici pokušati da naprave navijački spektakl koji do sada na “severu” sigurno nije viđen, a verovatno ni u širim okvirima. Na vreme se oglašavamo kako bi istakli svim navijačima koliko je važno doći na ovu utakmicu i pre svega popuniti severnu tribinu. Do utakmice ćemo se još par puta oglasiti i do mere, do koje je to moguće, malo više uputiti ljude o samom spektaklu koji se sprema. Zato, već sada, upišite u kalendar 10.2. i spremajte se. Ovakve stvari se ne viđaju svaki dan – najavile su “delije”.

BONUS VIDEO: Kosovo je Srbija: Ovo su "delije" uradile na meču Siti - Zvezda

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.