A U HRVATSKOJ OPET "VEŠANJE SRBA": Evo koliko košta kad se peva o "Srbima, popu Đujiću i muslimanima"

Navijači u Hrvatskoj su ponovo u centru pažnje zbog svog ponašanja.

Podsetimo, u ovosezonskom derbiju hrvatskog fudbalskog prvenstva, sastali su se Hajduk Split i Rijeka.

Gosti su pobedili Splićane sa 1:2 i pridružili im se na vrhu tabele (oba kluba imaju po 41 bod), dok je treći Dinamo Zagreb sa 37, ali utakmicom manje, što znači da bi liderima mogao da priđe na samo bod zaostatka kada odigra isti broj mečeva kao oni.

No, u senci fudbala i pomenutog rezultata, bila su dešavanja na tribinama u Splitu.

Tamo je domaća Torcida imala nekoliko "nastupa" zbog kojih su Hajduku danas izrečene kazne.

U saopštenju Fudbalskog saveza Hrvatske (HNS), pored ostalog (recimo, da je 7.000 kazna za splitski klub zbog baklji na tribinama), navodi se i sledeća sankcija:

"Kažnjava se (Hajduk) i zato što je domaća navijačka grupa Torcida od 45+1. do 45+3. minuta uzvikivala “Smrdljiva Rijeko, šugavi grade, pobiću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba” te “Od Vežice do Lovrana sve je puno muslimana, od Kantride do Turnića sve su deca popa Đujića“ sve u trajanju oko dva i po minuta, čime je počinjen prekršaj iz člana 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 5.000 evra".

Dakle, više košta ako neko pali baklje (7.000 evra), nego ako veliča brojnost vrba za vešanje Srba (5.000 evra).

