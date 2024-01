DUŠAN VLAHOVIĆ JE U STRAŠNOJ FORMI: Srbin nastavio seriju golova za Juventus (VIDEO)

SRPSKI fudbaler Dušan Vlahović nastavio je da rešeta mreže za Juventus. On je bio strelac i na utakmici protiv Empolija.

FOTO: Tanjug/AP

Mučila se "stara dama" da zatrese mrežu rivala, najviše zbog toga što je od 18. minuta igrala sa igračem manje jer je Arkadijuš Milik dobio crveni karton.

Ipak, sve to nije zanimalo Vlahovića koji je u 50. minutu doveo tim iz Torina do prednosti. On se sjajno snašao ispred gola rivala i dobrim volej udarcem savladao Eliju Kaprilea.

Srpskom reprezentativcu je ovo bio 12. gol u Seriji A na 19 odigranih utakmica. Na sve to ima i tri asistencije.

On igra u fantastičnoj formi, pošto je postigao šesti gol na poslednje četiri utakmice u najkvalitetnijem rangu italijanskog fudbala.

BONUS VIDEO: Vatromet i slavlje "orlova" - Srbija je na EURO nakon 24 godine

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.