SVETSKI ŠAMPIONI IZ 2006. SADA TRENERI: Neke gledamo i u Seriji A ove sezone

TRENERSKI posao privukao je većinu fudbalera koji su bili prvaci sveta sa Italijom 2006. godine, njih čak 13 sa tog Mundijala je izabralo profesiju koja donosi i sreću i stres. Nekada su kao veliki drugari doživeli zvezdane trenutke u dresu "azura", vodili bitke na klupskom nivou, a sada sa klupe pokušavaju da bogato igračko iskustvo prenesu svojim pulenima.

Foto: EPA-EFE/Andy Rain

Prava je retkost da toliko bivših saigrača, koji su zajedno delili svlačionicu, kopačke zameni za cipele i odelo, a mnogo njih je već imalo prilike da vodi timove iz Serije A. Poslednji koji je ušao u tu družinu, i preuzeo ekipu iz elitnog italijanskog ranga je Danijele de Rosi. Zamenio je nekadašnji as Rome na klupi voljenog kluba velikog Žozea Murinja, a dobio je šansu, iako iza sebe nema bogato trenersko iskustvo. Samostalno je vodio samo Spal prošle sezone, a čak ni u drugoligašu nije uspeo da skrpi celu sezonu, pošto je potrajao tek osam meseci. Međutim, igračka legenda "vučice", uprkos neiskustvu, uspešno je prebrodio vatreno krštenje u subotu protiv Verone (2:1) u ligi, uz ovacije sa tribina čuvenog "Olimpika".

Slovenija, Kina, Indija.. Fabio Groso - Juventus primavera, Bari, Verona, Breša, Sion, Frosinone, Lion Danijele de Rosi - Spal, Roma Fabio Kanavaro - Ahli (asistent), Guangdžou, Nasr, Tijandžin, Benevento Đenaro Gatuzo - Sion, Palermo, OFI, Pisa, Milan primavera, Milan, Napoli, Valensija, Marselj Alberto Đilardino - Rezato asis, Rezato, Pro Verčeli, Sijena, Đenova u19, Đenova Alesandro Nesta - Majami, Peruđa, Frosinone, Ređana Marko Amelija - Lupa Roma, Vasteze, Livorno, Prato Mauro Kamoronezi - Koras, Tigre, Tapačula, Tabor Sežana, Maribor, Florijana Simone Barone - Delhi, Juventus mladi, Sasuolo mladi, Korgese Filipo Inzagi - Milan, Venecija, Bolonja, Benevento, Breša, Ređana, Salernitana Đanluka Zambrota - Kjaso asis, Kjaso, Delhi, Đangsu Andrea Pirlo - Juventus primavera, Juventus, Karagumruk, Sampdorija Masimo Odo - Peskara, Udineze, Krotone, Peruđa, Peskara, Padova, Spal * U trenerske vode nisu uplivali: Đanluiđi Bufon, Frančesko Toti, Kristijan Zakardo, Andrea Barzalji, Alesandro del Pjero, Luka Toni, Anđelo Peruci, Vinčenco Jakinta, Simone Perota, Marko Materaci.

Već za vikend De Rosija očekuje okršaj sa čovekom kome je nekada na terenu nameštao šanse u dresu Italije, deset godina starijim Filipom Inzagijem, strategom Salernitane. Nedavno se pojavio i odlomak iz autobiografije, kako je golgeter Pipo postao trener mnogo ranije nego što se nadao. Naime, u leto 2012, Milan je ostao bez većine veterana iz zlatne generacije, Neste, Sedorfa, Pirla... a na klupu je seo Masimilijano Alegri. Odlični centarfor je želeo da ostane u klubu kako bi pomogao ekipi u tranziciji, bez obzira na ulogu. Računao je rasni centarfor da bi mogao da postigne još četiri gola i postane najbolji strelac Serije A ikada, ali je Alegri rešio da ga odstrani. U Milanu je počeo da vodi tim do 17 godina, ali ubrzo je dospeo na klupu prve ekipe. Zadržao se tek godinu dana, a od tad je bitisao između prvog i drugog ranga, predvodeći Veneciju, Bolonju, Benevento, Brešu i Ređanu.

Treći nekadašnji as "azura" na trenerskoj klupi u Seriji A je takođe centarfor, Alberto Đilardino, strateg Đenove. Sakupljao je znanje prvo kao pomoćni trener četvrtoligaša Rezana, a po dobijanju profi-licence postao je i šef struke. Potrajao je tek godinu dana, a onda prešao u rivala Sijenu u istom rangu. Obezbedio je promociju u Seriju C, ali su mu kasnije loši rezultati potpisali otkaz. Obreo se zatim u Đenovi i to kao trener tima do 19 godina u Primaveri. Očajni rezultati najjače ekipe primorali su upravu da ga baci u vatru, a priliku je dobro iskoristio, "grifone" je iz Serije B uveo u najviši rang i trenutno je Đenova na sredini tabele.

A najviše klubova kao trener, promenio je Đenaro Gatuzo. Nekada borbeni fudbaler sredine terena, pravi je nomad, sa čak osam timova koje vodio za 11 godina. Krenuo je iz švajcarskog Siona, a deluje da se konačno skrasio u Marselju sa kojim mu ove sezone ide sasvim dobro. Donedavno, u francuskoj ligi bio je i Fabio Groso. Čovek koji je realizovao poslednji penal u finalu SP 2006. protiv Francuske, više će, kako stvari stoje, pamtiti trenersko iskustvo po tome da su mu huligani razbili glavu posle jednog meča, nego po rezultatima. U Lionu je potrajao tek dva meseca, a najveći uspeh mu je što je sa Frozinoneom bio prvak Serije B. Ipak, čelnici kluba mu nisu ukazali poverenje da vodi ekipu i u Seriji A.

Spec. VN ANDREA Barzalji od 2021. je u stručnom štabu Italije, prvo kao pomoćnik Robertu Mančiniju, a potom Lučanu Spaletiju.

Zanimljivo, pre Grosa pokraj aut-linije Frozinonea bio je još jedan defanzivac iz te zlatne generacije, Alesandro Nesta, koji je sada na klupi Ređane. U Seriji B ima društvo veziste Andree Pirla koji vodi Sampdoriju, kao naslednik Dejana Stankovića. Rang niže su još dva nekadašnja odbrambena igrača, Masimo Odo u Spalu i Fabio Kanavaro u Beneventu, kome je ovo prvi evropski klub u karijeri kao trenera (vodio je kineske timove Guangdžou, Tijandžin, i u Arabiji Nasr).

Sudbina je naturalizovanog Italijana Maura Kamoranezija dovela u region bivše SFRJ u jednom trenutku trenerske karijere. Rođeni Argentinac vodio je slovenačku Tabor Sežanu i Maribor, posle nižerazrednih klubova u Meksiku i Argentini. Trenutno se bori se za pehar u prvenstvu Malte sa Florijanom.

Na kraju, tu su potpuno i neuspešne karijere. Đanluka Zambrota se oprobao u švajcarskom Kjasu i indijskom Delhiju, bio je pomoćnik Fabiju Kapelu u Đangsuu, ali od 2017, nije prihvatao nove poslove. U Aziji, Zambrota je kao pomoćnika imao najmanje poznatog člana zlatnih Italijana, Simonea Baronea, koji je nedavno postao pomoćik u Empoliju, nakon vođenja mlađih kategorija Juventusa i Sausola. Golman Marko Amelija nije uspevao da napravi uspehe u Seriji D. Rešio je da stisne "reset", vrati se učenju i stekne dodatnu licencu. Sada pokušava da oživi karijeri vodeći tim Frozinonea do 19 godina.

Treneri u pokušaju su bili Marko Materaci, koji je u poslednjoj igračkoj sezoni u dresu indijskog Čenajina bio fudbaler i trener, dok je Anđelo Peruci, bio pomoćnik Čiri Ferari u italijanskoj selekciji do 21 godine (2010-2012), a potom ga je pratio i u Sampdoriji, gde su potrajali tek 18 mečeva. Očigledno mu se nije dopala ideja da se zadržava na klupi.

Sa licencama Toni i Del Pjero TRENERSKE licence imaju i Luka Toni i Alesandro del Pjero, ali nikada nisu seli na klupu. Toni je svoju dobio još 2018. (zajedno sa Pirlom, Tijagom Motom), pošto je završio kratkotrajni mandat kao sportski direktor Verone 2017, dok je Del Pjero u klupi bio 2020.

