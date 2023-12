IZA KULISA NA MARAKANI: Zašto su nezadovoljni Zvezdini fudbaleri i kada je Terziću pozlilo

PARTIZAN je pobedom nad Crvenom zvezdom u 171. večitom derbiju doveo do smene njenog trenera, a dan posle tog poraza u Humskoj generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić otkrio je neke dosad nepoznate detalje o situaciji u klubu s Marakane.

"Novosti" su vam već javile i zašto je smenjen Barak Bahar, i kako je Terzić najavio dolazak novog trenera, i zašto sebe smatra jednim od najboljih rukovodilaca u Zvezdinoj istoriji, ali...

Bilo je tu još nekih momenata koji zavređuju pažnju.

Recimo:

Nezadovoljstvo fudbalera Crvene zvezde





Kad je Terziću pozlilo?

- Zvezdaška javnost je surova i ne pruža vreme, a svedoci smo toga da su mnogi igrači koji se u prošlosti nisu snašli u Zvezdi u kratkom periodu, posle toga pokazali da imaju kvalitet. Kod nas se očekuje da svako posle 10 dana bude Mesi. Endiaje je izgubio samopouzdanje. On je došao kao želja Bahara i svi prisutni (novinari) ste o Baharu u julu i avgustu pričali samo u superlativima. Bili ste puni hvalospeva, pričali da je čudo, a ja sam spuštao loptu i rekao da ništa ne može sam, nego je karika u lancu. Želeo je klasičnu devetku, konkretno njega i samo njega. Nije se poklopilo. Ne kažem da je pogrešio, vreme će pokazati, ali su greške sastavni deo posla koji radimo. U matematici je dva i dva uvek četiri, a u fudbalu mnogo stvari utiče na to. Nije to samo pritisak i očekivanja, već sistem, saigrači i sve što ide uz to. Endiaje ima ugovor do leta sa nama i ostaje sigurno, jer je već tokom ove takmičarske godine nastupao za dva kluba i po FIFA pravilima je to maksimum. Dolazi novi trener i Endiaje ravnopravno kreće da se bori za mesto u timu, kao i svi u timu. Sve zavisi od njega, a čekaju ga duge i teške pripreme, gde će novi trener moći da se uveri u kvalitete svih igrača. Lično, mislim da imamo veliki fond igrača, veći nego što je potreban u situaciji kada nema Evrope. Gledaćemo da se rasteretimo sa tog aspekta, zbog finansija, ali i mira u svlačionici. Imali smo mnogo nezadovoljnih igrača tokom jeseni, jer su očekivali da igraju. Sinoć sam na sastanku sa Milojevićem rekao da sad svi u prostoriji krenemo da sastavljamo najboljih 11, nećemo napraviti isti tim. Nije lako to "hendlovati" - rekao je Zvezdan Terzić.

- Ubeđeni smo bili da je Barak Bahar idealno rešenje za nas. Osetili smo da su titule zasitile zvezdašku javnost i da je vreme za iskorak. Zasmetale su nam dve utakmice u Ligi Evrope prošle godine protiv Trabzona i Monaka u gostima gde smo bili izuzetno inferiorni. Zvezda ne sme da izgleda tako i mislim da smo ove sezone na još većem nivou takmičenja bili kvalitetniji i dominantniji. U svakoj utakmici smo do poslednjeg minuta bili aktivni, stvarali šanse i niko od gledalaca nije napustio stadion. Meni nije bilo dobro onomad kad je protiv Bajerna ovde bilo 0:6 u 65. minutu, a svi izlaze sa stadiona. Mi hoćemo od Zvezde ove igre koje smo imali sa Baharom, jer zaista nikad nismo imali ovakav posed, šuteve u okvir, konkurentnost. Sve ovo pričam kao fudbalski čovek, iako sam svestan da svako može da me demantuje time da smo uzeli samo jedan bod. I da, rezultat je uvek i jedino merilo kvaliteta. Bahar je došao sa strane, iz zemlje gde je drugačija kultura, kao i vrednosti i običaji, i zbog toga se nije snašao. On je dobar čovek i odličan trener, i da smo juče pobedili, on bi se još više prilagodio Zvezdi i Beogradu koje je zavoleo. Žao mi je što nismo nastavili saradnju, jer je to trebao da bude trogodišnji projekat. Rekao je i Vujadin Boškov da postoje dve vrste trenera - "oni koji su smenjeni i oni koji će biti smenjeni". Bahar je to prihvatio časno i dostojanstveno, u skladu sa svojim ljudskim vrednostima - rekao je, između ostalog, Terzić.

Vladan Milojević Foto: N.Paraušić

Ko je Vladan Milojević? Biografija za ponos zvezdaša

Kako su „Novosti“ javile još trećeg dana novembra, crveno-beli su tada kontakirali sa svojim bivšim trenerom Milojevićem i pozvali ga da se vrati sa pomoćnikom Nebojšom Miloševićem, takođe dugogodišnjim članom Zvezdinog stručnog štaba.

Milojević je tada sa uspehom na Kipru vodio Apolon iz Limasola, ali se, kako smo saznali, obradovao pozivu. Nedugo zatim je usledio i rastanak sa pomenutim klubom.

Tako se stekao prvi uslov da se vrati na „Marakanu“ gde je napravio istorijske uspehe - dva puta zaredom je uveo Zvezdu u Ligu šampiona, sa mnogo slabijim i jeftinijim timom nego što je sadašnji. Drugi se desio odmah posle 171. večitog derbija, kada je Bahar smenjen, te će od petka, 22. decembra 2023, ponovo biti na klupi crveno-belih.

Učinak Bahara i Milojevića na klupi Zvezde Barak Bahar Vladan Milojević (trener Zvezde od 29. maja 2023. do 20. decembra 2023.) (trener Zvezde od juna 2017. do decembra 2019) Broj utakmica: 28 Broj utakmica: 149 Pobeda: 18 Pobeda: 106 Remija: 2 Remija: 26 Poraza: 8 Poraza: 17 Procenat pobeda: 64,29% Procenat pobeda: 71,14%

