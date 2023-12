FUDBALERI Crvene zvezde gostuju Spartaku u Subotici u utakmici 18. kola Mocart bet Superlige Srbije. Meč uživo možete da pratite na portalu "Novosti".

FOTO: M. Vukadinović

SPARTAK - ZVEZDA (prvo poluvreme u toku) 0:0

18' Todorovski je šutirao, brani Glazer.

17' Miran nastavak meča.

8' Neverovatnu šansu imao je Šerif Endiaje, pogodio je donji deo prečke glavom, a lopta je ipak ostala u polju, nakon čega su dobro reagovali defanzivci "golubova".

7' Šutirao je Katai sa preko 20 metara, tik iznad gola Vulića.

1' Počela je utakmica u Subotici.

UOČI MEČA

Spartak: Vulić, Ćalasan, Kerkez, Bjelović, Đurasović, Todoroski, Tošeski, Vidaković, Jug Stanojev, Babić, Mudrinski.



Zvezda: Glazer, Nedeljković, Dragović, Spajić, Rodić, Kanga, Hvang, Katai, Knežević, Mijatović i Nđiae.

Zvezda je u sredu završila evropsku odiseju. Izabranici Baraka Bahara dobro su se pokazali protiv Mančester sitija 3:2, te se sada okreću obavezama u domaćem prvenstvu, protivnik je Spartak koji predvodi nekadašnji fudbaler Zvezde Nenad Lalatović.

REČ TRENERA ZVEZDE - Bahar: Vodi ih bivši trener našeg kluba, imaće dodatnu motivaciju.

- Svaki tim protiv Zvezde želi da se pokaže i to nije ništa novo, ali u Spartaku su tu i bivši fudbaleri i bivši trener našeg kluba, tako da će možda imati veću motivaciju nego inače. Nama to ne pravi razliku, jer smo spremni za tešku utakmicu protiv dobrog tima i potpuno fokusirani na ono što nas očekuje. Svi igrači su spremni, i želimo da završimo polusezonu na pravi način. Moramo da budemo fokusirani i da se 'prebacimo' sa Lige šampiona na Superligu. Biće drugačija, ali teška utakmica svakako, istakao je Bahar.

REČ TRENERA SPARTAKA - Lalatović: Zvezda me je jedva pobedila kada sam vodio Radnički

- Pitate me možemo li da iznenadimo Zvezdu? Ne znam u ovom trenutku. Zvezda je Zvezda! Imam problema sa karotnima, neće mi igrati dvojica važnih igrača. I to mi zadaje muku. Zvezda je favorit, a mi ćemo dati sve do sebe da napravimo dobar rezultat za Spartak. Teško je iznenaditi Zvezdu, ali može da se desi. Kad sam vodio niški Radnički protiv Zvezde jedva su me pobedili. Primio sam gol u 100. minutu. I drugi meč, kad sam bio trener Mladosti Gat, trebalo je da dobijemo. Tada sudija nije dao Geloru Kangi crveni karton. Da mu ga je dao, mi bismo pobedili Zvezdu. Mnogo su se uvek mučili sa mnom i znam da im i danas neće biti lako protiv mene. Posebno što je sledeća utakmica za Zvezdu derbi. A, ja kao bivši igrač Zvezde znam da su utakmice pred derbi najteže.

