KOSTA NEDELJKOVIĆ: Spartak je jedna od najvažnijih utakmica u polusezoni

Mladi fudbaler Crvene zvezde Kosta Nedeljković izjavio je danas u Beogradu da očekuje pobedu protiv Spartaka u 19. kolu Superlige Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda će u subotu gostovati Spartaku u Subotici od 16 časova. Nedeljković će u subotu da napuni 18 godina.

"Simbolično je baš da igramo u subotu kada punim 18 godina, ali volim fudbal i mislim da u svakom trenutku mogu da obujem kopačke i istrčim na teren. Drago mi je što ću rođendan provesti na terenu. Ovo je sigurno jedna od najvažnijih utakmica u Superligi kada je reč o dosadašnjem delu sezonu, jer gostujemo dobroj ekipi u momentu kada je egal sa bodovima što se tiče večitog rivala, i samo par dana ranije u odnosu na derbi. Nadam se punim tribinama u Subotici, jer nam je mnogo lakše da pokažemo šta znamo kada čujemo pesmu naših navijača. Nemam sumnje da će biti ponovo naš 12. igrač i pozivam i ovom prilikom publiku da dođe i podrži nas. Želimo da sa dva dobra rezultata odemo na pauzu", rekao je Nedeljković, prenosi zvanični sajt kluba.

On je istakao da je stekao iskustvo nastupom u Ligi šampiona ove sezone.

"Drago mi je što igram bez straha, to mi je lično najveća satisfakcija, iako nema sumnje da je LŠ veliko iskustvo za mene. Ne pravim razliku da li je preko puta mene Griliš ili bilo koji fudbaler iz Superlige, a mislim da se i to primeti na terenu. Pričamo i mi mlađi između sebe da je to nešto što svi zajedno nosimo iz Zvezdine škole, jer smo rasli tako što su nas učili da ne smemo nikad da se plašimo. Mislim da je čitav tim odigrao bez straha i da nam je falilo malo više sreće da se neke utakmice završe u našu korist. Sada je to iza nas, a fokus je na osvajanju titule. Najbolji smo tim u Srbiji i pokazaćemo to", zaključio je Nedeljković.

Crvena zvezda je prva na tabeli SLS sa 43 boda, koliko ima i drugoplasirani Partizan.

