VUČIĆ PORUČIO U NOVOM PAZARU: Hamad Međedović je nada Srbije, Adem LJajić vratio veru u fudbal

LISTA „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ održala predizborni skup u Novom Pazaru, u sportskoj dvorani Pendik.

Foto: Novosti

Predsednik Srbije na skupu u Novom Pazaru između ostalog govorio je i o sportskim temama, te građanima tog grada poručio je sledeće:

- Vi imate ovde vernu publiku, Novi Pazar ima Adema Ljajića koji je vratio veru u fudbal ovde u Pazaru. Ono što je za mene mnogo važnije, bio sam na nekom sajmu u Beogradu, došao sam do štanda Pazara, to je bila moja ideja, video sam da su napravili za mene najlepši prospekt koji sam mogao da vidim o našoj zemlji. Džamija, crkva, i to je sve naše, naše nasleđe čime moramo da se pohvalimo na svakom mestu i sve je vaše. I da vam kažem, Hamad Međedović on je naša nada. Znam ja da je on nada Pazara, ali ne ljutite se, on je i nada Beograda i cele naše zemlje i sve ćemo da uradimo da budemo uz njega, poručio je Vučić građanima Novog Pazara.

BONUS VIDEO: SPEKTAKL U NOVOM PAZARU: Predstavljen Adem Ljajić

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.