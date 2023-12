ZANIMLJIVIJE OD VEČITOG DERBIJA! Kako je samo Partizan izbacio Zvezdinu filijalu iz Kupa Srbije... (VIDEO)

Poslednjih godina "večiti derbi" neretko bude nezanimljiv zbog važnosti meča i posvećenosti odbrambenim zadacima, ali megdan Partizan - Grafičar, između lidera Superlige i 11. sa tabele Prve lige, inače Zvezdine filijale, uopšte nije bio takav u osmini finala Kupa. Izuzetno zanimljiva fudbalska predstava na kraju je okončana pobedom crno-belih, koji je brojčano slabijeg autsajdera eliminisao boljim izvođenjem jedanaesteraca - 1:1, 5:4.

FOTO: FK Partizan

Startna postava domaćih u sastavu Jovanović, Filipović, Šehović, De Medina, Saničaniin, Šćekić, Belić, Natho, Menig, Baždar, Trifunović isprva je delovala kao da drži apsolutno sve pod kontrolom: niti je rival imao šanse, niti mu je bilo lako da se brani, jer su se u prilikama od samog starta našli Natho, Baždar, Šećkić...

Međutim, kada je u 14. minutu bivši omladinski reprezentativac Ajdar pripretio crno-belima, a potom Baždar uputio dobar šut s distance koji je odbranio Guteša, Grafičar je postao taj koji je bio bliži vođstvu. Stojanović se našao u dobroj šansi posle proklizavanja čuvara, Babakar umalo dao gol glavom, no njegovo slanje lopte pod prečku naišlo je na sjajnu intertveniciju Jovanovića, pa su malobrojni gledaoci počeli nezadovoljno da cupkaju, jer se nije dešavalo ono što su priželjkivali u Humskoj.

Partizan je, kako se poluvreme bližilo kraju, podizao intenzitet svoje igre, podizao i broj šuteva, a Grafičar je stvorio dve bolje prilike za prpomenu rezultata. No, zicer Babakara odbranio je Jovanović, a Ajdar bio nedovoljno precizan u polukontri.

Detalj sa utakmice Partizan - Grafičar u osmini finala Kupa Srbije u fudbalu / FOTO: FK Partizan

Na veliki predah otišlo se uz podjednak broj udaraca u okvir gola (po četiri) i nešto veći posed lopte crno-belih (54%:46%), a sa njega se domaćin vratio uz trojicu novih članova postave, jer je Igor Duljaj na teren poslao Stojkovića, Saldanju i Zahida.

Iako su u igru ušle odgovarajuće zamene za ono prikazano do tada, ojačan je desni deo odbrane a osvežena ofanzivna kreativnost, Grafičar je ostavljao utisak još čvršćeg bedema pred naletima domaćih.

A onda, odmah posle jedne dobre akcije crno-belih, koju je prekinula podignuta zastavica sudije, Grafičar je došao do senzacionalnog vođstva.

Igrao se 65. minut kada je 20-godišnji Ognjen Ajdar sa 18 metara poslao neodbranjiv udarac u gornji levi ugao gola domaćih.

Radost autsajdera prekinuta je već u narednom minutu, jer je Babakar s leđa nagazio Saničanina, dobio žuti karton i kako mu je to bio drugi na meču - isključen je.

Partizan je tako brojčano jači krenuo po preokret, a i uz novog igrača.

Mladi, 17-godišnji Dušan Jovanović, junak nedavne pobede Partizana nad Šerifom u UEFA Ligi mladih, u igru je ušao u 76. minutu, a u 79. iskoristio nisko dodavanje Aranđela Stojkovića da "iz prve" postigne gol za 1:1.

Pogodak momka rođenog 15. februara 2006. godine dodatno je dao krila nastojanjima crno-belih da izbore pozitivan ishod. Smenjivale su se ofanzivne akcije domaćih, no em je najbolju priliku do kraja imao Grafičar (Petrović u 90. minutu), em pogodaka nije bilo ni do tada, ni u četvorominutnoj sudijskoj nadoknadi vremena, pa su na red došli jedanaesterci.

A onda je Aleksandar Jovanović, golman Partizana koji je svojevremeno Zvezdi odbranio penale i kao čuvar mreže Rada i kad je bio među stativama niškog Radničkog, rastužio (i) Zvezdinu filijalu: odbranio je u trećoj seriji šut Fratrovića, pa su pogoci Natha, Belića, Kalulua, Zahida i Saldanje ostavili domaćina u takmičenju.

Prethodno su se u četvrtfinale Kupa plasirali Vršac, Čukarički, Voždovac, Radnički 1923, Novi Pazar, Vojvodina i Crvena zvezda.

Osmina finala Kupa Srbije u fudbalu 2023/2024 - rezultati





Vršac - Napredak 1:0Partizan - Grafičar 1:1, penalima 5:4Čukarički - Javor 4:1Voždovac - Radnički Sremska Mitrovica 6:3Radnički 1923 - Smederevo 5:0Inđija - Novi Pazar 2:3Mladost GAT - Vojvodina 0:3Crvena zvezda - Radnički Niš 5:0

