"NE ŽIVIM JA OD OVOG POSLA!" Dragan Stojković Piksi se ne plaši otkaza, a evo šta je rekao o pobuni fudbalera

NIJE Dragan Stojković Piksi uspeo ni na drugom velikom takmičenju. Promenio je stil igre, od lepršavog fudbala u Kataru, gde smo igrali na gol više i nismo se proslavili, sada smo opalili bunkericu 270 minuta i opet veliko ništa.

Ali... Peta Zvezdina zvezda jeste krivac, mada sigurno nije jedina, odnos pojedinaca prema nacionalnom timu je blagi užas, pa se već i pre nego što su sletili u Beograd pojavila informacija da pojedinci neće igrati dok je Piksi selektor.

To je bilo i jedno od pitanja novinara na aerodromu Nikola Tesla upućeno Stojkoviću.

- Razumem nezadovoljstvo, razumem frustraciju. Ako je neko nezadovoljan, prvo sam ja nezadovoljan. To kako se ja osećam u duši to je moja privatna stvar. Nikoga ne treba da interesuje. Ne postoji tragedija, zapamtite! U sportu ne postoji tragedija. Ne postoje fijaska i debakli. Debakl je kad te neko dobije 7:0 i kad pijančiš po Augzburgu i Minhenu i kad se tučeš na treningu. To su stvari gde treba da budemo kritikovani, a toga nije bilo - naglasio je Piksi i onda prebacio lopticu u dvorište nezadovoljnih fudbalera.

- Pa to pitaj njih, čoveče. To kad vidim zvaničnu izjavu, te informacije i dezinformacije neću da komentarišem. Pravite probleme gde ih nema. Ja razumem medije, ovo je idealna prilika. Čekali ste neuspeh, izvolite, udarajte, pljujte, vređajte... Čekali ste svi, nemoj da se lažemo. Negativne stvari donose tu neku lošu vrstu interesovanja - poručio je selektor.

Pitanje je samo koliko još dugo će Stojković imati prefiks selektor.

- Vidite, ja volim svoju zemlju zaista. Ali vidite, ne držim se ja kao pijan plota. Niti ja živim od ovog posla... Volim da radim za svoju zemlju, volim da pomažem. Zvali su me pre tri godine kada su bili problemi, pa sam ih rešio. Bez ispaljenog metka. Korak po korak - zaključio je Piksi.

