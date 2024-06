"NISMO PROŠLI? KAKVE VEZE IMA, TO JE SPORT!" Dragan Stojković Piksi posle ispadanja sa EURO 2024: Nemam čega da se stidim!

SRBIJA je nakon duela sa Danskom eliminisana sa Evropskog prvenstva, a nakon ispadanja "orlova" Dragan Stojković Piksi obratio se javnosti na konferenciji za medije. .

FOTO: Tanjug/Nemanja Jovanović/BG

Dragan Stojković Piksi se nakon eliminacije Srbije obratio odmah na terenu, istakao je da je ponosan na svoje igrače. Nedugo potom izašao je pred novinare u Minhenu.

Šta sada upitao je novinar Stojkovića?

- Idemo kući. Razočarani smo zbog rezultata. Nismo uspeli da napravimo korak koji nam je falio. Utakmica je bila izjednačena. Tražila se jedna šansa, jedan gol. Danska je bila u psihološkoj prednosti. Nikakva tragedija. Ponosan sam, nismo bili vreća za udaranje. Vidite da je grupa bila izjednačena. Dve ekipe idu dalje sa tri nerešena rezultata. Ne vidim tragediju. Ovo je sport. Hvala navijačima, podrška nam znači. Idemo dalje.

Novinarka iz engleske upitala je o ubačenim predmetima, čašama sa tribina, pokušavajući da isprovocira reakciju selektora.

- Pitajte me o utakmici. Nije moj posao da se bavim čašama.

O povlačenju Mitrovića.

- Igrači drugačije razmišljaju o sudijama. Razmišljaju drugačije na terenu.

Upitan je o propuštenim šansama.

- Danska je jak tim. Utakmica je bila izjednačena. Nije jednostavno. Uradili smo sve što smo mogli. Uveo sam tri ili četiri napadača. Da biste to napravili potrebne su kvalitetne lopte, dobre prilike. Pokušali smo najbolje što smo mogli. Da je bilo jednostavno utakmica bi bila završena sa osam gola.

Da li smatra da će biti selektor?

- Nije pitanje za mene, a klauzula u ugovoru nemam. Da ti kažem nešto da bolje razumeš. Nemam čega da se stidim, idemo uzdignute glave. Nismo se kvalifikovali za drugu rundu. To je sport. Trudili smo se, strahovito smo napredovali u defanzivi. Nema razloga za tragedijom, niti je ovo tragedija, niti će biti.

Upitan je da prokomentariše zvižduke sa tribina.

I ja sam nezadovoljan isto. Ne očekujete da nas dižu u nebo, ljube i grle. Naravno da su razočarani. Srbija je posle 24 godina na EURO, to nemoj da zaboravite. To što neki misle da smo bogom dani, to su navijačke strasti. Pružili smo sve što smo mogli. Da li se igrači nisu trudili? Jesu, da li sam ja dao sve što mogu da tim izgleda dobro? To je tačno. Kritike treba da postoje, ne mislite valjda da sam ja zadovoljan eliminacijom?

Prokomentarisao je grupu.

Grupa je bila izjednačena. Mnogi su mislili da je Engleska čudo sa druge planete. Pokazalo se da nije. Englezi imaju plus jedan, to je gol gore dole. Nije to sada... Okej, i Danska i Slovenija idu bez pobede dalje. Tri nerešena rezultata. To je fudbal, gledaju se golovi, bodovi, da li ste dali gol ili primili. Naravno da mi je krivo što smo izgubili od Engleske i krivo mi je što smo prvo igrali sa njima. Taj poraz nismo zaslužili. Sa Slovenijom smo igrali super utakmicu, imali smo sedam kolosalnih šansi. Znali smo da će večeras biti 50-50, jedna lopta se čeka. Imao je Mitrović jednu loptu, Sergej Milinković Savić takođe, sa super distance, loše je zahvatio, da je ušlo... Drugačije bismo sada pričali. Verujte, kada vidim igrače kako su se borili za 26 dana koliko smo zajedno. Nijedna ružna reč, bez incidenata, to je sve za pohvalu. Nema razloga da se krijemo i tražimo alibije niti sam ja taj tip. Isto bi se ovako ponašao i da smo pobedili, ali nismo...

Govorio je o učinku startera.

- Plan utakmice je bio takav, znali smo da moramo u defanzvnom bloku da budemo dobro popunjeni na terenu. Startuje sa 0:0, naravno da pratimo i rezultat Engleska-Slovenija. Da li sam zadovoljan, nema veze. Izveli smo ultra ofanzivan sastav. Sve što je moglo da igra u ofanzivnom smislu, igralo je. To ne garantuje pobedu Sloveniju smo počeli sa dva napadača, bilo je 1:1. Jedino je razočaranje što ne nastavljamo takmičenje. Došli smo da probamo da napravimo korak napred i pokazali smo dobro lice, koliko god nekome to izgledalo drugačije. Nije. Važno je da se borimo, da se žrtvujemo, pokažemo timski duh. Jedna lopta odlučuje, nije završila u mreži Danaca i to je to.

Podsetimo, Srbija je eliminisana sa Evropskog prvenstva kao poslednjeplasirani tim u grupi. Poraženi su "orlovi" od Engleske (1:0), remizirali su sa Slovenijom (1:1) i na kraju sa Danskom (0:0).

