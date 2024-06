KAKAV MEČ NA EURO 2024: Goleada u Berlinu donela šokantan rasplet u grupi

Fudbalska reprezentacija Austrije savladala je selekciju Holandije 3:2 u poslednjem meču grupe D na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

FOTO: AP/Tanjug

Asustrija je početka susreta bila mnogo bolji rival. Stiče se utisak da je Ralf Ragnik mnogo bolje pripremio meč od Ronalda Kumana i to se moglo primetiti još na početku. Već u 6. minutu Austrijanci su to naplatili tako što je Malen postigao autogol što je bio je to sedmi autogol na šampionatu. Nastavili su Austrijanci da dominiraju u nastavku.

Imali su nekoliko sjajnih šansi i "lale" su bile uglavnom u podređenom položaju. Imali su Holanđani priliku da dođu do izjednačenja. Uparvo je Malen mogao da se iskupi za kiks pred svojim golom, ali je promašio sjajnu priliku. U dobroj šansi pred kraj pred kraj poluvremena bio je i Depaj, ali ni on nije bio precizan.

Drugo poluvreme nagovestilo je ogrmono uzbuđenje. Već na samom početku drugog dela utakmice Holandija je preko Gakpa došla do izjednačenja posle samo dva minuta. Dominirali su Holanđani prvih 15 minuta meča, ali kada su se Austrijanci oslobodili pritiska, odmah su ugrozili gol Holandije i Šmits je uspeo da vrati vođstvo na stranu izabranika Ralfa Ragnika.

U narednom periodu viđena je prava borba na obe strane terena, ali je Holandija uspela da dođe do izjendačenja u 75. minutu preko Depaja. Samo pet minuta trebalo je Sabiceru da vrati prednost Austriji sjajnim golom. Do kraja meča obe ekipe su napadale i priredile publici sjajnu fudbalsku predstavu predstavu i veliki broj golova ali su se Austrijanci poptupno zasluženo radovali.





