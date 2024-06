HITNO SE OGLASILI IZ UEFA! Evo šta su poručili navijačima Srbije pred Sloveniju

Posle rezultatskog neuspeha u prvom kolu, fudbaleri Srbije će sutra od 15 sati imati priliku protiv Slovenije da poprave sliku i osvoje prve bodove na Evropskom prvenstvu u fudbalu.

FOTO: Tanjug/AP

Izabranici Dragana Stojkovića Piksija izgubili su od Engleske minimalnim rezultatom u prvom kolu grupne faze Evropskog prvenstva, pa protiv Slovenaca nemaju pravo na kiks.

Pred ovaj meč se oglasila i UEFA, koja je izdala saopštenje za navijače koji planiraju da idu na ovu utakmicu, koja se igra na Alijanc areni u Minhenu.

Saopštenje UEFA prenosimo u celosti.

- Ključne poruke pred ovu utakmicu su sledeće. Uhvatite "šatl" autobus na dan utakmice do stadiona, a onda nazad do centra grada. Najbrži način da stignete do stadiona iz "Fan zone" jeste upravo "šatl" autobus. Besplatni "šatl" autobusi počinju sa radom od 11.30, polazeći iz Bloka 19 u Olimpijaparku. Krenite ka stadionu što je ranije moguće i uživajte u atmosferi pre utakmice na Alijanc areni u Minhenu.

- Nakon utakmice, "šatl" autobusi vas čekaju na južnom kraju Esplanade. Autobusi će vas odvesti ili do stanice "Scheidplatz U-Bahn", koja je povezana sa glavnom železničkom stanicom u Minhenu preko U-Bahn linije U2, ili nazad do "šatl" autobuske stanice u Olimpijskom parku.

- Nemojte voziti do stadiona ako niste unapred registrovali parking. Svi bez registracije će biti vraćeni. Imajte na umu da će saobraćaj biti gust i da će putovanje trajati duže nego što se očekuje. Registrujte se unapred (otvoreno do jednog dana pre utakmice). Parking će se otvoriti ČETIRI sata pre početka utakmice. Nemojte voziti do stadiona ranije.

- Preferira se plaćanje karticama. Samo nekoliko štandova sa hranom i pićem na Alijanc areni prihvata gotovinu. Ponesite debitne, kreditne kartice ili beskontaktne uređaje i izbegnite redove.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.