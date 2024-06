NA ZAPADU SEKSISTA, U RUSIJI KRALJ! Bivši trener Zvezde šokirao izjavom: Žene da sude, ma daj, nek odgajaju decu

Miodrag Grof Božović, trener azerbejdžanskog Nefčija iz Bakua, dao je jednu kontroverznu izjavu koja je izazvala brojne reakcije.

Foto: Profimedia

Crnogorski stručnjak je, naime, komentarisao sve veće prisustvo žena u fudbalu, odnosno njihovu ulogu u suđenju fudbalskih utakmica.

- Teško mi je da ocenim kako one sude i kako obavljaju taj posao. Za mene, žena bi trebalo da radi neki drugi posao, a ne da se bavi fudbalom. Ali ko sam ja da to kažem kada je to sada trend u svetu. Za ženu je najveće zadovoljstvo kada odgaja decu, brine o porodici, dok muškarac radi. Ali mi sada viđamo žene svuda – čak i na poslovima koji su tradicionalno rezervisani za muškarce. To je čudno. Na Zapadu će me nazvati seksistom zbog ovakvog stava, ali ja sam čovek starog kova - kaže popularni Grof za portal "Sport24".

Foto: N.Paraušić

Podsetimo, Božović je bivši trener Crvene zvezde s kojom ima osvojenu šampionsku titulu.

On je na klupu seo krajem maja 2015. i odmah po njegovom dolasku u klub, Crvena zvezda je eliminisana iz kvalifikacija za Ligu Evrope od kazahstanskog Kairata.

Zatim je usledila dominacija domaćim prvenstvom, rekordne 24 pobede u nizu i ubedljivo osvojena titula u sezoni 2015/16, pa opet neuspeh na međunarodnoj sceni i eliminacije od Ludogoreca u borbi za grupnu fazu Lige šampiona, te Sasuola u borbi za Ligu Evrope.

Zvezdu je vodio na 83 meča i ostvario 62 pobede, 11 remija i 10 poraza.

