"DA LI JE REPREZENTACIJA ŠVAJCARSKE DOVOLJNO ALBANSKA"? Komičar šokirao selektora pitanjem na konferenciji

FUDBALSKA reprezentacija Švajcarske priprema se za Euro 2024. sutra će imati poslednju proveru protiv Austrije, a jedno pitanje na konferenciji za medije zbunilo je selektora Murata Jakina.

FOTO: AP/Tanjug

Naime, stend-ap komičar Jozo Brika postavio je Jakinu pitanje "da li smatra da je reprezentacija sada dovoljno albanska", aludirajući tu na provokatore sa prostora Kosova i Metohije Granita Džake i Đerdana Šaćirija.

Jakin, koji je inače turskog porekla, najpre bio šokiran pitanjem, a potom je pokušao da neprijatnu situaciju okrene na šaljivi ton

- Albanski će u jednom trenutku postati peti nacionalni jezik u Švajcarskoj - rekao je Murat Jakin, pa se uozbiljio:

- Ne pravim nikakve razlike. I ja sam odrastao u sredini sa različitim nacionalnostima. U sadašnjoj generaciji imamo dobre igrače koji dolaze iz Albanije i sa tkz. Kosova. U svojoj trenerskoj karijeri sam uvek imao različite kulture.

On još uvek nije saopštio konačnih 26 putnika na EURO, a rok da to učini je do večeras. Švajcarska će igrati u Grupi A sa Mađarskom, Škotskom i Nemačkom.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.